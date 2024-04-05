Соревнования проведут на горных дистанциях
С 12 по 14 апреля в Бурятии состоится первенство республики по спортивному туризму на горных дистанциях - ХVIII открытые республиканские соревнования памяти С.Д. Балданова. Местом проведения станет скальный массив в местности Тологой в Иволгинском районе.
К соревнованиям допускаются команды туристических клубов, коллективов предприятий, учреждений, учебных заведений Бурятии, сборные команды районов республики. Возраст участников от 14 лет и старше. Состав команд по классам «А» и «Б» – 6 человек, в том числе не менее 1 женщины (девушки). Роль представителя команды может исполнять тренер, капитан или любой из участников команды. Заявки на участие направляются на электронную почту: mvv-energis@mail.ru с пометкой «Тологой», сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Программа соревнований
12 апреля
До 22:00 - Подача заявок, работа мандатной комиссии
13 апреля
До 9:30 - Подача заявок. Работа мандатной комиссии. Жеребьёвка
9:45 – Открытие соревнований
10:00 - Старт команд классов «А» и «Б».
14:00 - Горный бег. Работа мандатной комиссии
20:00 – Костёр. Конкурс песен
14 апреля
10:00 - Старт команд классов «А» и «Б»
16:00 - Подведение итогов. Награждение победителей и закрытие соревнований
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии пройдёт первенство республики по спортивному туризму
Общество, Фото:
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