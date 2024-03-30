В Улан-Удэ выберут лучшие бурятские костюмы

В следующем месяце в республике стартует конкурс модельеров
В апреле в Бурятии состоится республиканский конкурс работ модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность». Мероприятие проводится в рамках республиканского фестиваля «Навстречу Алтаргане».
Принять участие могут модельеры, дизайнеры одежды, творческие мастерские по изготовлению костюмов, творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства. На конкурс должна быть представлена современная одежда бурят по следующим номинациям:
- традиционный костюм;
- стилизованный костюм,
- прет-а-порте;
- наряды в стиле «Авангард».
Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-заявку установленного образца до 10 апреля на электронную почту: ontrcnt@mail.ru с пометкой «Бурятский костюм».
Коллекции традиционного костюма демонстрируют «народные модели». Для демонстрации коллекции стилизованный костюм, прет-а-порте и «Авангард» рекомендуется привлекать моделей из модельных агентств и домов моделей. Регламент демонстрационного показа коллекции — до 5 минут. Количество моделей — не более 10 человек.
Сроки и место проведения отборочного тура пока уточняются. Гала-концерт (6+) состоится 26 апреля в Бурятском театре им. Х. Намсараева.
В каждой номинации по три победителя награждаются дипломами лауреата и призами. Победители конкурса будут рекомендованы к участию в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2024» в городе Булган в Монголии.
Возрастное ограничение: 6+.
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