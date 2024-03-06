Местные жители заявили, что они ходят туда по нужде – большой и малой
Жители Гусиноозёрска возмущены поведением детей, играющих на площадке на улице Ключевская, у домов № 16 и 22. Они попросили разобраться в ситуации местные власти. Дело в том, что ребятишки превратили подъезд в туалет.
По словам местных, несовершеннолетние ходят туда и по малой, и по большой нужде. После их очередного визита в подъезде образовалась куча.
- А кто будет убирать? Обслуживающая компания отказалась это делать – рассказали люди в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».
От чиновников потребовали либо обустроить отхожее место либо перенести куда-то площадку. «И прежде чем что-то строить, предусматривайте туалеты», – дали гусиноозёрчане наставления местной администрации.
В райцентре в Бурятии дети превратили подъезд в туалет
Общество, Фото:
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