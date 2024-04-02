02 апреля

01 апреля

Популярное

В Бурятии вплотную возьмутся за аттракционы

В Бурятии вплотную возьмутся за аттракционы
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Контроль за ними в республике усилят

За исправность и безопасность аттракционов с 2018 года отвечают регионы. А в ближайшее время контроль за ними в Бурятии усилят. В республике уже разработали соответствующий законопроект, который рассмотрят в апреле на очередной сессии Народного Хурала.

Как пояснил председатель хуральского комитета по экономической политике Иннокентий Вахрамеев, раньше контроль и надзор за такими конструкциями регламентировал закон, где они стояли в одном ряду с самоходными машинами. Теперь же появится отдельный.

- Это улучшит правовое регулирование вопросов контроля за техсостоянием и эксплуатацией аттракционов, – подчеркнул народный избранник.

Сегодня единого федерального законодательства о деятельности качелей и каруселей нет. За их установкой и эксплуатацией следят региональные Гостехнадзоры, рассказали в республиканском парламенте.

Год назад, в начале мая, в Оренбурге произошла трагедия – там рухнула карусель с людьми. Как итог – 19 пострадавших, 11 из которых госпитализировали. Одна из них – 26-летняя девушка – находилась в крайне тяжёлом, а 10-летняя девочка – в тяжёлом состоянии. В областном следкоме возбудили уголовные дела по двум статьям – о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной обрушения аттракциона стала поломка в механизме. Сама карусель, произведённая в Чехии, эксплуатировалась 18 лет.

После этой страшной трагедии в Улан-Удэ вплотную взялись за подобные конструкции и нашли среди них три неисправных.
аттракционы инициатива законопроект Народный Хурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вплотную возьмутся за аттракционы
В Бурятии вплотную возьмутся за аттракционы
Бизнес, 02.04.2024
Контроль за ними в республике усилят

Матхановы сделали городу Улан-Удэ щедрый подарок
Матхановы сделали городу Улан-Удэ щедрый подарок
Бизнес, 28.03.2024
Речь идёт об активах ОАО «Городские маршруты»
В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома
В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома
Бизнес, 28.03.2024
С жалобами обратились жители дома на станции Дивизионная
В Улан-Удэ работодатели стали чаще интересоваться долгами соискателей
В Улан-Удэ работодатели стали чаще интересоваться долгами соискателей
Бизнес, 28.03.2024
С проверкой кредитной истории при трудоустройстве чаще всего сталкиваются менеджеры по работе с клиентами, специалисты по продажам и закупкам
В Иркутске развернётся Байкальский международный форум партнёров
В Иркутске развернётся Байкальский международный форум партнёров
Бизнес, 27.03.2024
В настоящее время началась регистрация участников форума
В Улан-Удэ бизнесмен платил за вывоз мусора по завышенному тарифу
В Улан-Удэ бизнесмен платил за вывоз мусора по завышенному тарифу
Бизнес, 27.03.2024
Вопрос решился после вмешательства прокуратуры
Улан-удэнского предпринимателя настиг «Сказочный патруль»
Улан-удэнского предпринимателя настиг «Сказочный патруль»
Бизнес, 26.03.2024
Компенсацию взыскали судебные приставы
Жителю Бурятии запретили катать туристов по Байкалу
Жителю Бурятии запретили катать туристов по Байкалу
Бизнес, 25.03.2024
Нарушителя выявили в Кабанском районе
Семья из Улан-Удэ отсудила у «Уральских авиалиний» свыше 250 тысяч
Семья из Улан-Удэ отсудила у «Уральских авиалиний» свыше 250 тысяч
Бизнес, 22.03.2024
Пассажиров сняли с рейса из-за якобы превышения размеров ручной клади
Улан-Удэ заполонят парковки для электросамокатов
Улан-Удэ заполонят парковки для электросамокатов
Бизнес, 22.03.2024
По планам, станет почти на 300 мест больше
В Улан-Удэ прокуратура проверила «Абсолют» с чадящей котельной
В Улан-Удэ прокуратура проверила «Абсолют» с чадящей котельной
Бизнес, 19.03.2024
Котельная работала при отключенной газоочистной установке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^