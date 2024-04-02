В Бурятии вплотную возьмутся за аттракционы





После этой страшной трагедии в Улан-Удэ вплотную взялись за подобные конструкции и Год назад, в начале мая, в Оренбурге произошла трагедия – там рухнула карусель с людьми. Как итог – 19 пострадавших, 11 из которых госпитализировали. Одна из них – 26-летняя девушка – находилась в крайне тяжёлом, а 10-летняя девочка – в тяжёлом состоянии. В областном следкоме возбудили уголовные дела по двум статьям – о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной обрушения аттракциона стала поломка в механизме. Сама карусель, произведённая в Чехии, эксплуатировалась 18 лет.После этой страшной трагедии в Улан-Удэ вплотную взялись за подобные конструкции и нашли среди них три неисправных.

За исправность и безопасность аттракционов с 2018 года отвечают регионы. А в ближайшее время контроль за ними в Бурятии усилят. В республике уже разработали соответствующий законопроект, который рассмотрят в апреле на очередной сессии Народного Хурала.Как пояснил председатель хуральского комитета по экономической политике Иннокентий Вахрамеев, раньше контроль и надзор за такими конструкциями регламентировал закон, где они стояли в одном ряду с самоходными машинами. Теперь же появится отдельный.- Это улучшит правовое регулирование вопросов контроля за техсостоянием и эксплуатацией аттракционов, – подчеркнул народный избранник.Сегодня единого федерального законодательства о деятельности качелей и каруселей нет. За их установкой и эксплуатацией следят региональные Гостехнадзоры, рассказали в республиканском парламенте.