11 марта

10 марта

Популярное

В Бурятии стартовал приём заявок на грант «Агростартап-2024»

В Бурятии стартовал приём заявок на грант «Агростартап-2024»
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки принимаются до апреля

С 11 марта 2024 года начинающие предприниматели в области сельского хозяйства Республики Бурятия могут подавать заявки на участие в грантовом конкурсе на развитие собственного агробизнеса «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

- В текущем 2024 году сумма грантовой поддержки составит 114,3 млн. рублей. Максимальный размер гранта для тех, кто разводит мясной или молочный крупный рогатый скот, доходит до 5 млн руб. Для предпринимателей в сфере растениеводства и в других направлениях сельского хозяйства размер гранта - до 3 млн руб. Для животноводов, состоящих в сельскохозяйственных потребительских кооперативах - до 6 млн руб. Грант для членов кооперативов, имеющих совместный проект развития и выращивающих сельхозкультуры или занятых другим хозяйством - до 4 млн рублей. Принять участие в конкурсе на получение гранта может любой фермер, - акцентирует глава Минсельхоза Бурятии Галсан Дареев.

Господдержка может быть направлена на приобретение земельного участка, приобретение производственных мощностей, техники, приобретение сельскохозяйственных животных или посадочного материала, также на модернизацию и реконструкцию помещений и производственных зданий. При этом 10% от стоимости проекта софинансируется за счёт собственных средств.

- Грант сокращает срок выхода на рентабельность, эффективней работать сразу с большим поголовьем. В 2023 году благодаря гранту нам удалось приобрести 81 голову (племенных) телок казахской белоголовой породы. Это хороший, большой старт для нас. Нам удалось выиграть только со второго раза, поэтому советую подойти к делу с большой ответственностью и не опускать руки, в нашем деле это очень важно. Большую поддержку и консультационную помощь нам оказали в центре компетенций Минсельхоза - Информационно-методологическом центре, и в районном отделе развития сельских территорий, - рассказывает фермер из Бичурского района Борис Шоймполов, получивший в 2023 году грант в размере 5 млн рублей на покупку племенного скота.

Для участия в грантовом конкурсе «Агростратап» необходимо разработать бизнес-план по созданию и развитию КФХ. В бизнес-плане должно быть подробно расписано то, как будет увеличиваться производство продукции в течение следующих 5 лет. Получателем гранта может быть гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в сельской местности и намеренный заниматься (или уже занимающийся) производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции.

Приём документов для участия в грантовом конкурсе «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» принимаются с 11 марта по 8 апреля 2024 года (включительно) по адресу 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова 4а, кабинет 309, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Телефоны для справок: +7 (3012) 55-30-13, 55-29-47
предприниматели сельское хозяйство гранты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии предпринимателям предоставят гранты
В Бурятии предпринимателям предоставят гранты
Бизнес, 08.03.2024
Документы на конкурсы начнут принимать с 11 марта
В Бурятии вырос спрос на репетиторов
В Бурятии вырос спрос на репетиторов
Бизнес, 07.03.2024
При этом платить им стали меньше на 9 тысяч
«Зашли крепко, основательно и надолго»
«Зашли крепко, основательно и надолго»
Бизнес, 06.03.2024
Предприниматели, добывающие гранит в Иволгинском районе, рассказали об особенностях «каменного» бизнеса, настольном теннисе и плато Чингисхана 
В двух магазинах Улан-Удэ детям продавали никотинсодержащую продукцию
В двух магазинах Улан-Удэ детям продавали никотинсодержащую продукцию
Бизнес, 05.03.2024
Иски в суд подало управление Роспотребнадзора
В Бурятии компанию без оснований не допустили к торгам
В Бурятии компанию без оснований не допустили к торгам
Бизнес, 05.03.2024
Местным властям придётся рассмотреть заявки заново
В Бурятии бизнесмен угостил нуждающиеся семьи буузами
В Бурятии бизнесмен угостил нуждающиеся семьи буузами
Бизнес, 02.03.2024
В Кяхтинском районе провели акцию «Буузы в каждый дом»
Жительница Бурятии добивается возврата денег за замороженную косметику
Жительница Бурятии добивается возврата денег за замороженную косметику
Бизнес, 02.03.2024
Женщина приобрела товары в интернет-магазине
На Байкале предлагают опасное экстремальное развлечение
На Байкале предлагают опасное экстремальное развлечение
Бизнес, 02.03.2024
Айс-флоатинг в МЧС назвали небезопасным для здоровья и жизни
В Бурятии вдове выплатят миллион рублей за гибель мужа на работе
В Бурятии вдове выплатят миллион рублей за гибель мужа на работе
Бизнес, 02.03.2024
Работодатель пытался оспорить сумму компенсации
Улан-удэнка выиграла суд у интернет-магазина из-за дешёвой покупки во время сбоя
Улан-удэнка выиграла суд у интернет-магазина из-за дешёвой покупки во время сбоя
Бизнес, 01.03.2024
Женщине удалось купить варочную панель по цене в 10 раз ниже реальной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^