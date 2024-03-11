В Бурятии стартовал приём заявок на грант «Агростартап-2024»

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Заявки принимаются до апреля



С 11 марта 2024 года начинающие предприниматели в области сельского хозяйства Республики Бурятия могут подавать заявки на участие в грантовом конкурсе на развитие собственного агробизнеса «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».



- В текущем 2024 году сумма грантовой поддержки составит 114,3 млн. рублей. Максимальный размер гранта для тех, кто разводит мясной или молочный крупный рогатый скот, доходит до 5 млн руб. Для предпринимателей в сфере растениеводства и в других направлениях сельского хозяйства размер гранта - до 3 млн руб. Для животноводов, состоящих в сельскохозяйственных потребительских кооперативах - до 6 млн руб. Грант для членов кооперативов, имеющих совместный проект развития и выращивающих сельхозкультуры или занятых другим хозяйством - до 4 млн рублей. Принять участие в конкурсе на получение гранта может любой фермер, - акцентирует глава Минсельхоза Бурятии Галсан Дареев.



Господдержка может быть направлена на приобретение земельного участка, приобретение производственных мощностей, техники, приобретение сельскохозяйственных животных или посадочного материала, также на модернизацию и реконструкцию помещений и производственных зданий. При этом 10% от стоимости проекта софинансируется за счёт собственных средств.



- Грант сокращает срок выхода на рентабельность, эффективней работать сразу с большим поголовьем. В 2023 году благодаря гранту нам удалось приобрести 81 голову (племенных) телок казахской белоголовой породы. Это хороший, большой старт для нас. Нам удалось выиграть только со второго раза, поэтому советую подойти к делу с большой ответственностью и не опускать руки, в нашем деле это очень важно. Большую поддержку и консультационную помощь нам оказали в центре компетенций Минсельхоза - Информационно-методологическом центре, и в районном отделе развития сельских территорий, - рассказывает фермер из Бичурского района Борис Шоймполов, получивший в 2023 году грант в размере 5 млн рублей на покупку племенного скота.



Для участия в грантовом конкурсе «Агростратап» необходимо разработать бизнес-план по созданию и развитию КФХ. В бизнес-плане должно быть подробно расписано то, как будет увеличиваться производство продукции в течение следующих 5 лет. Получателем гранта может быть гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в сельской местности и намеренный заниматься (или уже занимающийся) производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции.



Приём документов для участия в грантовом конкурсе «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» принимаются с 11 марта по 8 апреля 2024 года (включительно) по адресу 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова 4а, кабинет 309, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.



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