19 декабря

18 декабря

Популярное

Санатории Бурятии выбились в лидеры по доходности номеров

Санатории Бурятии выбились в лидеры по доходности номеров
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Её оценили почти в полмиллиона рублей

Портал бронирования «Санатории России» представил рейтинг российских регионов по доходам с одного номера в санаторно-курортных учреждениях по сравнению с гостиницами в уходящем 2023 году. Эти показатели в Дальневосточном федеральном округе составили 415 тысяч и 473 тысячи рублей соответственно.

Самую большую прибыль за один номер при этом получили здравницы в Сахалинской области (1 миллион 467 тысяч рублей), Хабаровский край (804 тысячи), Амурская область (648 тысяч), Камчатка (445 тысяч) и Бурятия (430 тысяч рублей).

По доходам гостиниц за апартаменты лидируют Сахалин (981 тысяча рублей), Камчатский край (877) и Магаданская область (664). По словам члена правления национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, санаторно-курортная отрасль становится всё более привлекательной для инвесторов благодаря стабильному росту спроса и тренду на здоровый образ жизни.
санаторий отдых

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Санатории Бурятии выбились в лидеры по доходности номеров
Санатории Бурятии выбились в лидеры по доходности номеров
Бизнес, 19.12.2023
Её оценили почти в полмиллиона рублей
В Бурятии золотодобывающее предприятие испортило реку
В Бурятии золотодобывающее предприятие испортило реку
Бизнес, 18.12.2023
Начальник участка золотодобывающего предприятия отделался штрафом
В Улан-Удэ теплоснабжающую организацию оштрафовали на 50 тысяч
В Улан-Удэ теплоснабжающую организацию оштрафовали на 50 тысяч
Бизнес, 18.12.2023
Выявлено нарушение законодательства об энергосбережении
Единственный в России завод китайских пельменей «ХАО ЧИ» начал поставлять продукцию в Бурятию
Единственный в России завод китайских пельменей «ХАО ЧИ» начал поставлять продукцию в Бурятию
Бизнес, 15.12.2023
Попробовать китайские пельмени с разнообразными начинками теперь могут и жители Бурятии
Стало известно, сколько улан-удэнских компаний сидят на удалёнке
Стало известно, сколько улан-удэнских компаний сидят на удалёнке
Бизнес, 14.12.2023
Дистанционно работают в основном бухгалтеры и программисты
В Бурятии резко вырос спрос на «многостаночников»
В Бурятии резко вырос спрос на «многостаночников»
Бизнес, 01.12.2023
Потребность выросла более чем в два раза

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^