Санатории Бурятии выбились в лидеры по доходности номеров



Портал бронирования «Санатории России» представил рейтинг российских регионов по доходам с одного номера в санаторно-курортных учреждениях по сравнению с гостиницами в уходящем 2023 году. Эти показатели в Дальневосточном федеральном округе составили 415 тысяч и 473 тысячи рублей соответственно.



Самую большую прибыль за один номер при этом получили здравницы в Сахалинской области (1 миллион 467 тысяч рублей), Хабаровский край (804 тысячи), Амурская область (648 тысяч), Камчатка (445 тысяч) и Бурятия (430 тысяч рублей).



По доходам гостиниц за апартаменты лидируют Сахалин (981 тысяча рублей), Камчатский край (877) и Магаданская область (664). По словам члена правления национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, санаторно-курортная отрасль становится всё более привлекательной для инвесторов благодаря стабильному росту спроса и тренду на здоровый образ жизни.

