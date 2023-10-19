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В Бурятии оштрафовали руководителя золотодобывающего предприятия

В Бурятии оштрафовали руководителя золотодобывающего предприятия
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Он не заключил трудовые договоры с работниками

В Баунтовском районе Бурятии руководитель золотодобывающего предприятия не заключил трудовые договоры с тремя работниками и не выплатил одному из них заработную плату, сообщила прокуратура.

Нарушение выявила прокурорская проверка. После вмешательства надзорного органа нарушения закона устранены.

- Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

На сегодня трудовые отношения с работниками оформлены, им выплатили причитающуюся заработную плату.
прокуратура штраф золотодобыча

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