Он не заключил трудовые договоры с работниками
В Баунтовском районе Бурятии руководитель золотодобывающего предприятия не заключил трудовые договоры с тремя работниками и не выплатил одному из них заработную плату, сообщила прокуратура.
Нарушение выявила прокурорская проверка. После вмешательства надзорного органа нарушения закона устранены.
- Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
На сегодня трудовые отношения с работниками оформлены, им выплатили причитающуюся заработную плату.
В Бурятии оштрафовали руководителя золотодобывающего предприятия
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