В Бурятии со строительной компании взыскали долг в 320 тысяч

Судебным приставам для этого пришлось наложить арест на имущество компании



Судебные приставы Улан-Удэ взыскали со строительной компании многотысячную задолженность по налогам. Долг организации составил свыше 320 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП.



После возбуждения исполнительного производства руководству предприятия было вручено постановление и требование с установлением срока для добровольной уплаты задолженности. Однако, уплатив лишь 60 тысяч рублей, оплачивать весь долг руководство организации-должника не торопилось.



- Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение юридического лица и установил, что в его собственности находятся три объекта недвижимости, на которые был наложен арест. В результате принятых мер налоговая задолженность полностью погашена, - отметили в УФССП.

