Судебным приставам для этого пришлось наложить арест на имущество компании
Судебные приставы Улан-Удэ взыскали со строительной компании многотысячную задолженность по налогам. Долг организации составил свыше 320 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП.
После возбуждения исполнительного производства руководству предприятия было вручено постановление и требование с установлением срока для добровольной уплаты задолженности. Однако, уплатив лишь 60 тысяч рублей, оплачивать весь долг руководство организации-должника не торопилось.
- Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение юридического лица и установил, что в его собственности находятся три объекта недвижимости, на которые был наложен арест. В результате принятых мер налоговая задолженность полностью погашена, - отметили в УФССП.
В Бурятии со строительной компании взыскали долг в 320 тысяч
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