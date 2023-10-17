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В Бурятии со строительной компании взыскали долг в 320 тысяч

В Бурятии со строительной компании взыскали долг в 320 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Судебным приставам для этого пришлось наложить арест на имущество компании

Судебные приставы Улан-Удэ взыскали со строительной компании многотысячную задолженность по налогам. Долг организации составил свыше 320 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП.

После возбуждения исполнительного производства руководству предприятия было вручено постановление и требование с установлением срока для добровольной уплаты задолженности. Однако, уплатив лишь 60 тысяч рублей, оплачивать весь долг руководство организации-должника не торопилось.

- Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение юридического лица и установил, что в его собственности находятся три объекта недвижимости, на которые был наложен арест. В результате принятых мер налоговая задолженность полностью погашена, - отметили в УФССП. 
долги судебные приставы

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