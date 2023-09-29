29 сентября

28 сентября

Популярное

В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами

В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами
Бизнес,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Бизнесменам выдали предостережения

Государственные инспекторы управления Россельхознадзора с 20 по 26 сентября провели четыре выездных обследования торговых точек в городе Улан-Удэ, где индивидуальные предприниматели продают пакетированные семена овощей.

- В ходе обследований выявлена реализация семян овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ: томат «Долгохранящийся», «Всем на зависть», «Безрассадный», «Мамонтёнок», морковь «Карамелька красная», «Детская сладкая», «Бабушкин припас», «Детское лакомство», «Зимний десерт», «Чурчхела белая», «Медово — сахарная», свёкла столовая «Рафинадная», «Здоровый румянец», огурец «Пасадена», «Пучковое великолепие», «Бочковый в запас» и т.д.,- сообщили в управлении.

Всего выявлено 63 партии таких семян.

По закону, запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, если их сорта и гибриды не включены в Государственный реестр.

По результатам выездных обследований индивидуальным предпринимателям выдано четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Всего с начала года в Бурятии обследовано около 6000 партий семян, объявлено 119 предостережений в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Хозяйствующим субъектам рекомендовано принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства.
Россельхознадзор семена

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами
В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами
Бизнес, 29.09.2023
Бизнесменам выдали предостережения
В Бурятии бизнесмен выращивал свёклу с нитратами
В Бурятии бизнесмен выращивал свёклу с нитратами
Бизнес, 27.09.2023
В сентябре Россельхознадзор провёл выездное обследование земельного участка
Аптекарям в Бурятии готовы платить почти по 69 тысяч
Аптекарям в Бурятии готовы платить почти по 69 тысяч
Бизнес, 25.09.2023
При этом от соискателей требуется опыт и стремление помогать людям
В Улан-Удэ «управляшки» медленно готовились к отопительному сезону
В Улан-Удэ «управляшки» медленно готовились к отопительному сезону
Бизнес, 25.09.2023
Семь УК получили представления прокуратуры
В Улан-Удэ ресурсоснабжающую организацию оштрафовали на 100 тысяч
В Улан-Удэ ресурсоснабжающую организацию оштрафовали на 100 тысяч
Бизнес, 25.09.2023
Компания не подключала помещение бизнесмена к теплоснабжению  
В Бурятии организация хранила бочки для нефтепродуктов как попало
В Бурятии организация хранила бочки для нефтепродуктов как попало
Бизнес, 25.09.2023
После проверки прокуратуры выписали штраф
В Бурятии на берегу Байкала открылась «Лагуна»
В Бурятии на берегу Байкала открылась «Лагуна»
Бизнес, 22.09.2023
Туркомплекс состоит из 20 модульных домиков
В Бурятии насчитали 36 страусов
В Бурятии насчитали 36 страусов
Бизнес, 21.09.2023
Жители республики скоро смогут попробовать их мясо и яйца

В Улан-Удэ компании скрывают зарплату от соискателей
В Улан-Удэ компании скрывают зарплату от соискателей
Бизнес, 21.09.2023
Большинство работодателей называют её размер только после собеседования
В Бурятии выявили нарушения при ввозе 406 тонн арбузов и репчатого лука
В Бурятии выявили нарушения при ввозе 406 тонн арбузов и репчатого лука
Бизнес, 21.09.2023
Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора
В Улан-Удэ «управляшка» схлопотала штраф за плохую подготовку к зиме
В Улан-Удэ «управляшка» схлопотала штраф за плохую подготовку к зиме
Бизнес, 21.09.2023
В домах, которые она обслуживает, прохудились крыши и протекала канализация
21-летний водитель теплохода незаконно катал туристов на Байкале
21-летний водитель теплохода незаконно катал туристов на Байкале
Бизнес, 15.09.2023
19-летняя подруга нарушителя рекламировала услуги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^