В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами

Бизнес, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Бизнесменам выдали предостережения



Государственные инспекторы управления Россельхознадзора с 20 по 26 сентября провели четыре выездных обследования торговых точек в городе Улан-Удэ, где индивидуальные предприниматели продают пакетированные семена овощей.



- В ходе обследований выявлена реализация семян овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ: томат «Долгохранящийся», «Всем на зависть», «Безрассадный», «Мамонтёнок», морковь «Карамелька красная», «Детская сладкая», «Бабушкин припас», «Детское лакомство», «Зимний десерт», «Чурчхела белая», «Медово — сахарная», свёкла столовая «Рафинадная», «Здоровый румянец», огурец «Пасадена», «Пучковое великолепие», «Бочковый в запас» и т.д.,- сообщили в управлении.



Всего выявлено 63 партии таких семян.



По закону, запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, если их сорта и гибриды не включены в Государственный реестр.



По результатам выездных обследований индивидуальным предпринимателям выдано четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.



Всего с начала года в Бурятии обследовано около 6000 партий семян, объявлено 119 предостережений в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.



Хозяйствующим субъектам рекомендовано принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства.

