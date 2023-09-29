Бизнесменам выдали предостережения
Государственные инспекторы управления Россельхознадзора с 20 по 26 сентября провели четыре выездных обследования торговых точек в городе Улан-Удэ, где индивидуальные предприниматели продают пакетированные семена овощей.
- В ходе обследований выявлена реализация семян овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ: томат «Долгохранящийся», «Всем на зависть», «Безрассадный», «Мамонтёнок», морковь «Карамелька красная», «Детская сладкая», «Бабушкин припас», «Детское лакомство», «Зимний десерт», «Чурчхела белая», «Медово — сахарная», свёкла столовая «Рафинадная», «Здоровый румянец», огурец «Пасадена», «Пучковое великолепие», «Бочковый в запас» и т.д.,- сообщили в управлении.
Всего выявлено 63 партии таких семян.
По закону, запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, если их сорта и гибриды не включены в Государственный реестр.
По результатам выездных обследований индивидуальным предпринимателям выдано четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
Всего с начала года в Бурятии обследовано около 6000 партий семян, объявлено 119 предостережений в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.
Хозяйствующим субъектам рекомендовано принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства.
В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами
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