«Горсвет» Улан-Удэ выиграл суд у расклейщиков объявлений

В стране это первый прецедент



Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск улан-удэнского МБУ «Горсвет» к организации «Твой путь». «Горсвет» требовал возместить убытки за приведение в надлежащий вид опор наружного освещения. Судебное решение вынесено впервые по такому рода делу, сообщили в учреждении.



– Это прецедент по России. В настоящее время готовится второе исковое заявление. Претензия направлена ответчику. Незаконная реклама на опорах наружного освещения портит внешний вид города, создает неудобства для автолюбителей и пешеходов. Очистка затрудняется тем, что необходимо удалить еще и клей. Чем больше времени электрики тратят на очистку столбов, тем меньше остаётся на ремонт и профилактические работы. Просим всех распространять печатную продукцию только на специализированных досках, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.



Судебное решение вступило в законную силу.

