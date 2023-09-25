«Горсвет» Улан-Удэ выиграл суд у расклейщиков объявлений

В стране это первый прецедент
Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск улан-удэнского МБУ «Горсвет» к организации «Твой путь». «Горсвет» требовал возместить убытки за приведение в надлежащий вид опор наружного освещения. Судебное решение вынесено впервые по такому рода делу, сообщили в учреждении.
– Это прецедент по России. В настоящее время готовится второе исковое заявление. Претензия направлена ответчику. Незаконная реклама на опорах наружного освещения портит внешний вид города, создает неудобства для автолюбителей и пешеходов. Очистка затрудняется тем, что необходимо удалить еще и клей. Чем больше времени электрики тратят на очистку столбов, тем меньше остаётся на ремонт и профилактические работы. Просим всех распространять печатную продукцию только на специализированных досках, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.
Судебное решение вступило в законную силу.
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