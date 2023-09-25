В Улан-Удэ «управляшки» медленно готовились к отопительному сезону

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Семь УК получили представления прокуратуры



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проверила исполнение закона при подготовке многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону в деятельности управляющих компаний.



Установлено, что в нескольких домах отсутствовали теплоизоляция трубопроводов, остекление окон подъездов и подвалов, устройства самозакрывания дверей в тамбурах подъездов.



Руководители семи управляющих организаций получили представления прокуратуры. Только после этого нарушения устранили. Сейчас на многоквартирные дома получены паспорта готовности к зимнему сезону, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

