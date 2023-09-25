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В Улан-Удэ ресурсоснабжающую организацию оштрафовали на 100 тысяч

В Улан-Удэ ресурсоснабжающую организацию оштрафовали на 100 тысяч
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Компания не подключала помещение бизнесмена к теплоснабжению

В Улан-Удэ ресурсоснабжающую организацию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ «Нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям», сообщила прокуратура Бурятии.

Всё началось с обращения индивидуального предпринимателя в прокуратуру. Он заявил о бездействии ресурсоснабжающей организации по подключению объекта капитального строительства к системе теплоснабжения.

- Установлено, что в нарушение требований законодательства теплоснабжающее предприятие в установленный договором срок мероприятия по подготовке системы коммунальной инфраструктуры, необходимые для подключения к ним здания кафе, не выполнило, объект к централизованной системе теплоснабжения не подключён, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По постановлению антимонопольного органа юридическому лицу назначен штраф 100 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
штраф

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