В аэропорту Улан-Удэ приступили к строительству нового терминала

На территории международного аэропорта «Байкал» начались земляные работы под новый терминал. Об этом рассказал в соцсетях генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.
- И строительство, и обслуживание воздушных судов идут параллельно, – написал он на своей странице во «ВКонтакте» и разместил фото со стройплощадки.
Как сообщал «Байкал-Daily», при возведении нового терминала часть деревьев придётся выкопать и пересадить. Строительством займётся инжиниринговая группа компаний «Спектрум». Соответствующий договор генеральный директор ООО «Спектрум-Холдинг» Владимир Иванов и руководитель «Байкала» подписали ещё в декабре.
С появлением нового аэровокзала, отвечающего всем современным требованиям комфорта и безопасности, пассажиропоток увеличится втрое. Планируемая пропускная способность составит до 700 тысяч человек в год и 600 – в час. Существующее здание сохранится и будет принимать только международные рейсы.
Само строительство обойдётся в 3 миллиарда 118 миллионов рублей. В качестве инвестора выступает собственник воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг». ВЭБ.РФ предоставит ей льготный кредит на эти цели.
Двухэтажный аэровокзальный комплекс высотой в 17 метров и площадью в 6 629 кв. м. возведут с западной стороны от нынешнего здания. С северной стороны на уровне второго этажа к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что их подвозят на автобусах.
Генеральный проектировщик и автор визуального решения – известное московское архитектурное бюро «АссманнБератен+Планен». В «Спектруме» придерживаются принципа «функция определяет форму». В компании уверены: так создаётся архитектура, не нуждающаяся в объяснении, когда контур здания можно набросать буквально тремя линиями. Облик аэропорта при этом становится знаковым для региона, местом, куда приятно прилетать.
- Архитектура здания – производная от современных технологий авиаиндустрии и национального колорита Бурятии, – рассказывал «Байкал-Daily» глава ГК «Спектрум» Владимир Иванов. – Колористические решения будущего терминала выполнены с учётом буддийской тематики, а парящая криволинейная кровля в стилистике традиционных буддийских пагод сделает облик аэровокзала узнаваемым и неповторимым.
Генеральный проектировщик и автор визуального решения – известное московское архитектурное бюро «АссманнБератен+Планен». В «Спектруме» придерживаются принципа «функция определяет форму». В компании уверены: так создаётся архитектура, не нуждающаяся в объяснении, когда контур здания можно набросать буквально тремя линиями. Облик аэропорта при этом становится знаковым для региона, местом, куда приятно прилетать.
- Архитектура здания – производная от современных технологий авиаиндустрии и национального колорита Бурятии, – рассказывал «Байкал-Daily» глава ГК «Спектрум» Владимир Иванов. – Колористические решения будущего терминала выполнены с учётом буддийской тематики, а парящая криволинейная кровля в стилистике традиционных буддийских пагод сделает облик аэровокзала узнаваемым и неповторимым.