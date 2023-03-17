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Ели при возведении нового терминала аэропорта Улан-Удэ выкопают и пересадят

Ели при возведении нового терминала аэропорта Улан-Удэ выкопают и пересадят
Общество,  Фото:t.me/airportbaikal

Деревьям уже не один десяток лет

Подрядчики приступили к работам на площадке строительства нового терминала международного аэропорта «Байкал».

- По инициативе мэра города Улан-Удэ ели, которые попали в пятно застройки, будут по возможности выкопаны и пересажены, - сообщил Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал». -  Очень правильное решение. Спасибо Игорю Юрьевичу (Шутенкову – ред.), что подсказал. 

Над пересадкой деревьев будет работать подрядчик.

- Деревья, конечно, большие, - отметил Гармаев. - К некоторым не подступиться, но надо постараться.

Ели растут с западной стороны действующего аэровокзала. Им не один десяток лет. Площадка под строительство нового терминала внутренних линий уже огорожена. Туда стянута техника.

Двухэтажный аэровокзальный комплекс высотой в 17 метров и площадью в 6 629 кв. м. возведут с западной стороны от нынешнего здания. С северной стороны на уровне второго этажа к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что их подвозят на автобусах.

Строительно-монтажные работы планируют завершить в сентябре 2024-го. При отборе субподрядчиков внимание будет уделяться местным компаниям.
аэропорт "Байкал" авиация

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