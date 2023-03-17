Ели при возведении нового терминала аэропорта Улан-Удэ выкопают и пересадят

Деревьям уже не один десяток лет



Подрядчики приступили к работам на площадке строительства нового терминала международного аэропорта «Байкал».

- По инициативе мэра города Улан-Удэ ели, которые попали в пятно застройки, будут по возможности выкопаны и пересажены, - сообщил Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал». - Очень правильное решение. Спасибо Игорю Юрьевичу (Шутенкову – ред.), что подсказал.

Над пересадкой деревьев будет работать подрядчик.

- Деревья, конечно, большие, - отметил Гармаев. - К некоторым не подступиться, но надо постараться.

Ели растут с западной стороны действующего аэровокзала. Им не один десяток лет. Площадка под строительство нового терминала внутренних линий уже огорожена. Туда стянута техника.