В аэропорту Улан-Удэ стартует строительство нового терминала

Новый терминал планируется завершить к июню 2024 года



Договор о строительстве нового терминала международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ подписали 20 декабря генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев и генеральный директор организации-подрядчика ООО «Спектрум-Холдинг» Владимир Иванов. Инвестором выступает компания «Новапорт Холдинг», стоимость проекта оценивается в более 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Все предварительные процедуры пройдены, земля оформлена, решены вопросы с Росавиацией, с Росимуществом. Пройдено проектирование, получены все экспертизы, проведены комплексные процедуры, выбран подрядчик, один из лучших в стране, имеет отношение к строительству более 20 аэропортов по всей России. Благодарим инвестора в лице «Новапорт Холдинг» за содействие в подготовке всей необходимой документации. При том, что произошло удорожание строительства по объективным причинам, Новапорт принял условия и идет в реализацию проекта, - отметил по итогу подписания соглашения Алексей Цыденов.



Глава республики подчеркнул, что реализация этого проекта стала возможной также благодаря поддержке полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева на одном из недавних заседаний президиума правительственной комиссии по развитию дальневосточных регионов. За счёт этого при содействии фонда развития Дальнего Востока «ВЭБ.ДВ» будет предоставлять льготное кредитование на строительство терминала.



Строительство нового терминала улучшит комфорт и обслуживание пассажиров, а также привлечёт дополнительные авиакомпании и операторов.



Новый терминал будет иметь 6,5 тысяч квадратных метров площадей и два телетрапа для пассажиров. На сегодняшний день все пассажиры из аэровокзала до самолёта и обратно доставляются автобусами при любых погодных условиях.



Новый терминал в аэропорту Улан-Удэ планируется завершить к июню 2024 года. Пропускная способность аэропорта увеличится практически вдвое - до 700 тыс. пассажиров международных направлений ежегодно.



Отметим, в уходящем году по прогнозным данным аэропорт «Байкал» превысит допанедминный уровень пассажиропотока и уровень 2021 года. В прошлом году пассажиропоток составлял 540 тысяч человек, в текущем году ожидается 634 тысячи пассажиров, которые воспользуются услугами улан-удэнского аэропорта.



- Это исторический рекорд в новейшей истории, мы уверены, что новый терминал, удобство наших пассажиров в купе с развитием внутреннего туризма даст нам возможность воплотить в жизнь нашу стратегию, в рамках которой мы планируем в ближайшие годы достичь миллионного пассажиропотока, резюмировал гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

