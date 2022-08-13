В магазинах Улан-Удэ появился китайский аналог Coca-Cola



На волне ухода зарубежного производителя многие российские компании вступили в гонку импортозамещения. На полках магазинов появились отечественные (и белорусские) газированные напитки, по дизайну максимально похожие на ушедшие оригиналы.



А недавно в столице Бурятии обнаружили не только российское импортозамещение, но и зарубежное. В Улан-Удэ появились газированные напитки от COFCO Coca-Cola Beverages, Ltd.



COFCO - Китайская национальная продовольственная корпорация, является одной из государственных холдинговых компаний пищевой промышленности Китая.



Китайскую версию популярных газированных напитков можно найти в некоторых продовольственных магазинах Улан-Удэ.







В начале марта Coca-Cola приостановила деятельность в России. В мае генеральный директор компании Джеймс Куинси допустил возможность полного ухода с российского рынка. Однако в середине июня Reuters со ссылкой на заявление компании сообщил о планах прекращения выпуска продукции в РФ. «Дистрибьютор Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — сообщил, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в стране», - говорилось в заявлении.