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В магазинах Улан-Удэ появился китайский аналог Coca-Cola

В магазинах Улан-Удэ появился китайский аналог Coca-Cola
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Импортный товар заметили в некоторых супермаркетах

В начале марта Coca-Cola приостановила деятельность в России. В мае генеральный директор компании Джеймс Куинси допустил возможность полного ухода с российского рынка. Однако в середине июня Reuters со ссылкой на заявление компании сообщил о планах прекращения выпуска продукции в РФ. «Дистрибьютор Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — сообщил, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в стране», - говорилось в заявлении.

На волне ухода зарубежного производителя многие российские компании вступили в гонку импортозамещения. На полках магазинов появились отечественные (и белорусские) газированные напитки, по дизайну максимально похожие на ушедшие оригиналы.

А недавно в столице Бурятии обнаружили не только российское импортозамещение, но и зарубежное. В Улан-Удэ появились газированные напитки от COFCO Coca-Cola Beverages, Ltd.

COFCO - Китайская национальная продовольственная корпорация, является одной из государственных холдинговых компаний пищевой промышленности Китая.

Китайскую версию популярных газированных напитков можно найти в некоторых продовольственных магазинах Улан-Удэ.


супермаркет

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