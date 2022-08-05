Вскрыты грубые нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ
В Бурятии возбуждены два уголовных дела о загрязнении воздуха, они связаны с посёлком Селенгинск и работающим там Селенгинским целлюлозно-картонным комбинатом.
- Природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха. В результате проверки выявлены факты грубого нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ на очистных сооружениях посёлка Селенгинск и ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», - сообщает Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
Отмечается, что допущенные нарушения повлекли многократное превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду, фенолу, метанолу, формальдегиду и другим загрязняющих веществам.
Материалы проверки природоохранный прокурор направил в органы полиции. В итоге были возбуждены два уголовных дела по статье «Загрязнение атмосферы» (ч. 1 ст. 251 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле Селенгинский ЦКК был в центре внимания из-за гибели пяти работников.
В Бурятии Селенгинский ЦКК получил уголовное дело
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 05.08.2022
Вскрыты грубые нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ
Бизнес, 03.08.2022
В суд обратился транспортный прокурор
Бизнес, 01.08.2022
Хитом линейки стал аромат «Байкальская клубника»
Бизнес, 29.07.2022
МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции в 17 населённых пунктах республики
Бизнес, 28.07.2022
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 27.07.2022
Приём будет проводить дежурный прокурор
Бизнес, 26.07.2022
Роспотребнадзор опубликовал информацию о надзоре за качеством и безопасностью плодоовощной продукции
Бизнес, 22.07.2022
МегаФон создал специальное предложение для владельцев домашних животных
Бизнес, 21.07.2022
В аэропорту «Байкал» теперь выполняются 15 рейсов в Новосибирск в неделю
Бизнес, 20.07.2022
Дело ушло в суд
Бизнес, 20.07.2022
Из оборота изъяли 66 кг мясной продукции
Бизнес, 19.07.2022
Он начнёт свою работу в следующем году
Бизнес, 19.07.2022
Компания заявила об окончательном уходе из России
Бизнес, 15.07.2022
Об этом рассказала его руководитель Вера Лукашенок
Бизнес, 14.07.2022
Городские предприятия должны «Водоканалу» почти 29 млн