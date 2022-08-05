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В Бурятии Селенгинский ЦКК получил уголовное дело

В Бурятии Селенгинский ЦКК получил уголовное дело
Бизнес,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Вскрыты грубые нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ

В Бурятии возбуждены два уголовных дела о загрязнении воздуха, они связаны с посёлком Селенгинск и работающим там Селенгинским целлюлозно-картонным комбинатом.

- Природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха. В результате проверки выявлены факты грубого нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ на очистных сооружениях посёлка Селенгинск и ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», - сообщает Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

Отмечается, что допущенные нарушения повлекли многократное превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду, фенолу, метанолу, формальдегиду и другим загрязняющих веществам.

Материалы проверки природоохранный прокурор направил в органы полиции. В итоге были возбуждены два уголовных дела по статье «Загрязнение атмосферы» (ч. 1 ст. 251 УК РФ).

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле Селенгинский ЦКК был в центре внимания из-за гибели пяти работников
Селенгинский ЦКК загрязнение воздуха

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