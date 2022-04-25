В Бурятии причиной гибели сотрудников Селенгинского ЦКК стала халатность

Комиссия по внутреннему расследованию трагедии с пятью погибшими сотрудниками комбината завершила работу
На Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате в Бурятии, где 17 апреля погибли пять работников, завершено внутреннее расследование причин трагедии. Об этом сообщил сегодня в своём обращении гендиректор ОАО «Селенгинский ЦКК» Лилия Деева.
- Дорогие мои заводчане, уважаемые селенгинцы! Мы все вместе с родными и близкими наших товарищей, которых потеряли неделю назад после трагедии на очистных сооружениях комбината, переживаем глубокую эмоциональную и душевную боль. Проживание этой утраты более тягостно для нас, ведь это случилось внезапно. Возвращаясь к своему обещанию информировать вас о ходе расследования причин трагедии, сообщаю, что внутреннее расследование на комбинате завершилось. Комиссия в течение 19, 20 и 21 апреля проводила обследование технических сооружений и состояния технологии на очистных сооружениях, - сообщила Лилия Деева.
Она уточнила, что в работе комиссии, кроме специалистов, работающих на предприятии, принимали участие главный инженер проекта, лауреат государственной премии РФ за разработку и внедрение замкнутой бессточной системы водооборота на Селенгинском ЦКК Алексей Гончаров, а также Александр Лукьянов, руководивший многие годы техническими службами предприятия, и Евгений Гончаров, бывший директор производства.
Комиссия пришла к выводу: трагедия произошла по причине мгновенного отравления людей сероводородом.
- Сероводород попал в приёмный резервуар из-за несвоевременного опорожнения радиального отстойника № 2 от шлам-лигнина. Высокая концентрация сероводорода в резервуаре стала следствием прекращения естественной циркуляции воздушных масс, так как все проёмы, предусмотренные проектом, были закрыты. Руководители КОС и лица, ответственные за технологическую и экологическую безопасность, допустили грубые нарушения в ведении технологического процесса, безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений промышленного назначения. За халатное отношение к своим должностным обязанностям к ним будут применены строгие меры взыскания, - заверила Лилия Деева.
Чтобы исключить повторение подобной ситуации, на Селенгинском ЦКК в короткие сроки обещали провести дополнительные технические мероприятия по оснащению комплекса очистных сооружений газоанализаторами, видеонаблюдением, световой и звуковой сигнализацией приемного резервуара. Далее, в течение года будет проведен технический аудит комплекса и его модернизация.
Гендиректор предприятия уточнила, что руководство находится на связи с близкими погибших сотрудников. У двух умерших женщин остались несовершеннолетние дети, комбинат возьмёт над ними шефство.
- Уважаемые земляки, я сожалею о случившемся, продолжаю скорбеть об ушедших и уверяю вас, что с моей стороны будет сделано все возможное для исключения повторения тяжкого урона и невосполнимой утраты, - заявила Лилия Деева.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия на Селенгинском ЦКК произошла вечером 17 апреля. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками погибли пять работников – двое мужчин и три женщины. Они умерли из-за выброса в воздух выброс вредных веществ, в том числе сероводорода. Спаслась только одна женщина 1984 года рождения, она была госпитализирована в больницу.
Тем вечером в очистной резервуар для текущего замера уровня стоков зашла машинист насосных установок. Внутри от действия газа женщина потеряла сознание и скончалась. В поисках не вернувшейся сотрудницы следом зашли ещё три женщины – начальник смены, оператор очистных сооружений и оператор химической очистки. Когда и они не вернулись, на место направились двое мужчин - монтажники санитарно-технических систем и оборудования. Ни у кого не было средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Из всех лишь одной женщине удалось выйти из отравленного помещения и известить дежурные службы. Остальные пятеро работников погибли внутри здания.
Показатели по сероводороду в воздухе на комплексе очистных даже на следующий день после трагедии превышали предельно допустимые нормы почти в тысячу раз. «А контрольные замеры на стационарных постах в близлежащих населённых пунктах показали превышение концентрации сероводорода в воздухе до 10 раз от нормы», - сообщали ранее в следственном управлении.
Восточно-Байкальская межрайонная прокуратура обеспечила ежедневный отбор и исследование проб атмосферного воздуха в помещениях комбината. В последнее время фактов превышения концентрации сероводорода в воздухе не зафиксировано.
Возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Нарушение эксплуатации сооружений, повлекшее загрязнение воздуха и смерть людей». Обвинение предъявлено директору по производству Селенгинского ЦКК. О его задержании стало известно 20 апреля. Следователи подали ходатайство о заключении его под стражу, но суд назначил домашний арест.
Изначально Селенгинский ЦКК планировал выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, вскоре эта сумма выросла до 5 млн. Также каждая семья погибшего получит по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства Бурятии.
В Бурятии причиной гибели сотрудников Селенгинского ЦКК стала халатность
Происшествия, Фото:
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