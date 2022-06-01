Жители Бурятии не посчитали полуголую Еву постыдной

УФАС завершило опрос о том, пристойна или непристойна реклама в центре Улан-Удэ
Как сообщал «Байкал-Daily», рекламный баннер рестобара «Искушение вкусом», расположенный на торговом центре в Улан-Удэ, проверяли на непристойность. На нём изображена полуобнажённая Ева по библейским мотивам, тело которой обвивает Змей-искуситель.
На своём сайте антимонопольная служба запустила опрос «Является ли использованный в рекламе образ непристойным?». Опрос завершился 31 мая.
По его итогам большинство горожан (60%, 494 голоса) посчитали, что реклама не содержит ничего непристойного. 40% участвовавших в опросе (335 голосов) посчитали рекламу вызывающей.
Подобные опросы проводятся для получения оценки различными категориями населения, которые по-разному могут относиться к рекламе. При этом, по мнению ФАС России, для признания рекламы неэтичной не требуется получение единогласного мнения или мнения абсолютного большинства потребителей рекламы, достаточно установить наличие значимого количества людей, воспринимающих рекламу как неэтичную.
Как правило, результаты таких опросов носят рекомендательный характер. Они не могут применяться в качестве единственного доказательства по делу о нарушении закона о рекламе.
Поэтому если даже общественность не против, антимопольный орган вправе наказывать за чересчур откровенную рекламу. Так, например, было несколько лет назад в Челябинске, где за несколько провоцирующих надписей (вроде «Никогда не отказываю») бар поплатился штрафом. Произошло это, несмотря на то, что в ходе проверки скандальные баннеры были убраны.
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