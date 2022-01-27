Помощь оказывают власти
Министерство экономического развития региона продолжит вовлекать бизнес в работу с крупными предприятиями Забайкальского края. Сейчас на повестке у минэконома - Хилокский район.
- Малый и средний бизнес сможет обслуживать самые разные запросы таких больших предприятий как «РЖД» или угольная компания. Это могут быть поставки различных расходных материалов, организация питания работников, транспортное обеспечение, услуги клининга и многое другое. Мы поможем району определиться с номенклатурой востребованных товаров и услуг крупнейших предприятий района, а малому бизнесу - стать их партнёрами, - заявил замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.
На площадке министерства систематически проходят совещания с участием представителей крупных компаний и предпринимателей. Они обмениваются контактами и заключают договоры о сотрудничестве, сообщает официальный портал Забайкальского края.
В Забайкалье малый и средний бизнес вовлекают в обслуживание крупных предприятий
Бизнес, Фото:
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