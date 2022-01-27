 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

В Забайкалье малый и средний бизнес вовлекают в обслуживание крупных предприятий

В Забайкалье малый и средний бизнес вовлекают в обслуживание крупных предприятий
Бизнес,  Фото:pexels.com
Помощь оказывают власти

Министерство экономического развития региона продолжит вовлекать бизнес в работу с крупными предприятиями Забайкальского края. Сейчас на повестке у минэконома - Хилокский район.

- Малый и средний бизнес сможет обслуживать самые разные запросы таких больших предприятий как «РЖД» или угольная компания. Это могут быть поставки различных расходных материалов, организация питания работников, транспортное обеспечение, услуги клининга и многое другое. Мы поможем району определиться с номенклатурой востребованных товаров и услуг крупнейших предприятий района, а малому бизнесу - стать их партнёрами, - заявил замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.

На площадке министерства систематически проходят совещания с участием представителей крупных компаний и предпринимателей. Они обмениваются контактами и заключают договоры о сотрудничестве, сообщает официальный портал Забайкальского края.
малый бизнес предприниматели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев шокировала стоимость аренды за «однушку»
Улан-удэнцев шокировала стоимость аренды за «однушку»
Бизнес, 27.01.2022
«Что-то на богатом», - комментируют жители столицы Бурятии
Резидент ТОР «Забайкалье» построит картинг-центр в Чите
Резидент ТОР «Забайкалье» построит картинг-центр в Чите
Бизнес, 26.01.2022
Новый объект будет вводиться в несколько этапов, начиная с 2023 года
Сбер — самый сильный бренд Европы
Сбер — самый сильный бренд Европы
Бизнес, 26.01.2022
В общемировом рейтинге Сбер подтвердил звание сильнейшего банковского бренда планеты
В Улан-Удэ усилили проверки по QR-кодам
В Улан-Удэ усилили проверки по QR-кодам
Бизнес, 26.01.2022
Во время сегодняшнего рейда выявили два нарушения
Сбербанк выдал льготных образовательных кредитов на 9,5 млрд рублей
Сбербанк выдал льготных образовательных кредитов на 9,5 млрд рублей
Бизнес, 26.01.2022
Портфель образовательных кредитов с государственной поддержкой, выданных Сбербанком, достиг 9,5 млрд рублей
В центре Улан-Удэ обнаружили шашлычную-самоволку
В центре Улан-Удэ обнаружили шашлычную-самоволку
Бизнес, 26.01.2022
Владельцу шашлычной грозит штраф до миллиона рублей
В России обновлены все рекорды по безналичным платежам
В России обновлены все рекорды по безналичным платежам
Бизнес, 25.01.2022
В 2021 году были обновлены все рекорды по уровню проникновения безналичных платежей в России
В Бурятии ввели новые ограничения из-за рекордного роста COVID-19
В Бурятии ввели новые ограничения из-за рекордного роста COVID-19
Бизнес, 24.01.2022
Новые ограничительные меры коснулись школ, вузов, банкетных залов, общепита и пр.
В Улан-Удэ составили протоколы за отсутствие проверки QR-кодов
В Улан-Удэ составили протоколы за отсутствие проверки QR-кодов
Бизнес, 24.01.2022
В столице Бурятии провели вечерний рейд по барам и клубам
Гендиректор аэропорта Улан-Удэ объяснил отсутствие рейса в Петербург
Гендиректор аэропорта Улан-Удэ объяснил отсутствие рейса в Петербург
Бизнес, 24.01.2022
Гендиректор Дмитрий Гармаев ответил на вопросы по поводу желаемых рейсов в Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь
«Победу» оштрафовали после задержки рейса Улан-Удэ – Москва
«Победу» оштрафовали после задержки рейса Улан-Удэ – Москва
Бизнес, 24.01.2022
Авиакомпания выплатила 30 тысяч рублей
Иркутянка в декрете открыла первый бурятский этно-маркет
Иркутянка в декрете открыла первый бурятский этно-маркет
Бизнес, 21.01.2022
Бизнес предпринимательницы стартовал с декретных денег – 30 тысяч рублей
В Бурятии детей без взрослых выгнали из кафе
В Бурятии детей без взрослых выгнали из кафе
Бизнес, 21.01.2022
Действия владелицы общепита были незаконны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^