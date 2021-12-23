В Улан-Удэ оштрафовали магазин корейской косметики

Магазин корейского бренда TONY MOLY не соблюдал профилактические мероприятия
Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административный материал управления Роспотребнадзора в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в магазине одежды «TONY MOLY» в КТК Galaxy.
- В ходе проверки установлено, что в магазине не соблюдались профилактические мероприятия. Нарушен дезинфекционный режим. Отсутствовал запас защитных масок для персонала. Не обеспечена возможность обработки рук с применением антисептического средства. Не в полном объёме проводились мероприятия по обеззараживанию воздуха, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
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