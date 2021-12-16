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Сбер предлагает молодёжи поделиться самыми яркими историями 2021 года

Сбер предлагает молодёжи поделиться самыми яркими историями 2021 года
Бизнес, 
СберБанк совместно со СберЗвуком запустил проект «Голос поколения 2021»

В этом проекте каждый представитель молодёжи может рассказать свою самую яркую, самую важную историю из 2021 года, и некоторые из них будут услышаны миллионной аудиторией пользователей СберЗвук.

Самыми тёплыми и яркими историями уходящего года приятно делиться и важно сохранять их для себя. Часто эти рассказы хочется дополнить саундтреком, музыкой, которая передавала бы эмоции от тех событий.

На сайте проекта пользователи могут написать и отправить Сберу свои самые яркие истории из 2021 года, дополнить их тем самым саундтреком (просто вписав название) и получить возможность поделиться ими с миллионами пользователей СберЗвук. 10 историй будут отобраны, записаны в аудиоформате и добавлены в главный новогодний плейлист на СберЗвуке «Голос поколения 2021» вместе с выбранными саундтреками. Там же будут звучат аудиопоздравления от любимых артистов поколения Z. Плейлист появится на СберЗвуке 27 декабря.

- Для молодых людей мы стараемся создавать актуальные продукты, отвечающие их потребностям: молодёжная СберКарта, СберПрайм по специальной цене, образовательный кредит с господдержкой и др. Для того чтобы новому поколению было выгодно и безопасно пользоваться финансовыми инструментами, в наших проектах мы часто поднимаем тему финграмотности и кибербезопасности. Но мы также понимаем непродуктовые потребности наших молодых клиентов: они хотят испытывать яркие эмоции и быть услышанными. Поэтому в наши проекты мы вкладываем эмоциональную ценность и показываем, что мы готовы слышать наших клиентов, их истории и их любимую музыку, - заявил Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.

- Поколение Z — первое поколение, которое получает музыку не с дисков или кассет, а из аудиосервисов и соцсетей, и связывает её с историями, видеороликами и мемами. Зуммеры делятся музыкой чаще всего потому что под неё классно творить, жить и делиться настроением. Каждый момент заслуживает своего саундтрека, поэтому расскажите ваши истории, а мы выберем самые захватывающие, позаботимся о подходящих музыкальных треках и соберём все это в самый яркий плейлист поколения Z, - рассказал Эдвард Давыдов, руководитель отдела коммерческих и партнерских проектов и спецпроектов СберЗвука.

Возрастное ограничение 18+

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