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Если вы забыли выключить утюг, вам поможет СберДевайс Умного дома

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ открылся первый в Бурятии филиал Сбербанка в новом формате

Одним из нововведений банка являются СберДевайсы - это умная лампочка, которую даже дистанционно можно отключить с помощью смартфона, умная розетка, которая отключится, если вы забыли дома включенным утюг. Все эти, и не только, современные гаджеты можно приобрести в открывшемся на проспекте Строителей, 18 новом офисе Сбера. Он отличается от других не только внешним видом, но и новыми услугами, новым форматом обслуживания. Этот филиал банка представляет собой единое пространство, где всё ориентировано на удобство клиента.

- Сбер становится ещё ближе к людям, примером можно назвать новый филиал нашего банка. С 2020 года Сбер меняется, активно развивает свою экосистему, открываются новые нестандартные офисы и наш – пока единственный в Бурятии, - рассказала «Байкал Daily» руководитель филиала Сбера нового формата Жанна Будаева.

В офисе Сбера,расположенном в спальном районе Улан-Удэ, теперь можно увидеть и ощутить всю полезность целой вселенной экосистемы. Новые банкоматы, способные узнавать клиентов по лицу, открытое пространство для посетителей и демократичный внешний вид сотрудников настраивают на позитивный диалог клиента с банковским работником. Этот офис радует своей доброжелательной атмосферой. В скором времени на проспекте Победы, 10 откроется подобный офис Сбера, который меняется с каждым днём, вводя новые банковские услуги.

Как отметил недавно назначенный в Бурятию новый управляющий Бурятского отделения Сбербанка Денис Лепчугов, идёт трансформация старейшего российского банка, который предлагает новые современные услуги жителям республики.

- Наша сеть трансформируется под новые стандарты и филиал на проспекте Строителей в этом движении первый в Бурятии, Сбер реализует сейчас подобный переформат офисов по всей стране, - отметил Лепчугов.

Перемены идут в том числе, с учётом колорита и особенностей каждой территории - к примеру, в новом отделении Сбера в терминале предусмотрено проведение операций на бурятском языке.

Сервисы расширяют спектр своих предложений постоянно. Теперь в отделении банка можно отправить посылку в другой регион - в зелёной узнаваемой упаковке СберЛогистики, оформить подписку на телемедицину или автостраховку, можно даже сделать свой вклад в развитие экокультуры населения – в новом офисе банка установлены урны для раздельного сбора мусора и даже покрытие пола на крыльце отделения из переработанных автомобильных покрышек.

Одним словом, Сбербанк, взявший курс на создание экосистемы, которая «больше, чем банк» быстро реагирует на запросы и потребности своих клиентов - свои перемены активно реализует в регионах: помогает людям в решении жизненно важных задач, знакомит бизнес и население с новыми технологиями и девайсами, предлагает новые услуги. В январе, например, в Бурятии планируется открытие первого хаба СБЕР ЕАптеки, он особенно актуален в период пандемии.

Экскурсию по обновлённому офису с презентацией современного формата обслуживания клиентов в Сбере для региональных СМИ Бурятии 14 декабря провёл недавно назначенный на должность руководителем головного отделения Сбербанка в Республике Бурятия Денис Лепчугов. В команде Сбера Денис Владимирович более 18 лет. Свою карьеру в банке он начинал с должности экономиста управления кредитования Алтайского банка. В период с 2011 по 2018 годы работал заместителем управляющего Алтайским отделением Сибирского банка, с июня 2018 года – управляющий Абаканским отделением Сибирского банка.


Сбер Сбербанк банки

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