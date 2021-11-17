В Бурятии наградят лучших экспортёров ДФО

Пока имена победителей не разглашаются



Лучших экспортёров Дальневосточного федерального округа наградят 19 ноября в столице Бурятии на окружном этапе премии «Экспортёр года».



Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. В конкурсе принимали участие и экспортёры республики.



По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.



Награждение пройдёт в номинациях: «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес»; «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство»; «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес»; «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство»; «Экспортёр года в сфере услуг» в категории «крупный бизнес»; «Экспортёр года в сфере услуг» в категории «малое и среднее предпринимательство»; «Экспортёр года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес»; «Экспортёр года в сфере высоких технологий» в категории «малое и среднее предпринимательство»; «Трейдер года» в категории «крупный бизнес»; «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство»; «Новая география»; «Прорыв года».



Лауреаты примут участие в федеральном этапе премии, награждение состоится в конце 2021 года.



Всероссийский конкурс «Экспортер года» проводится под эгидой министерства промышленности и торговли Российской Федерации среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.



С каждым годом число участников конкурса «Экспортер года» растёт: если в 2018 году в конкурсе приняло участие около 50 экспортёров, то в 2020 году их было уже более 1700, а в 2021-м – более 1800. Главная цель конкурса – показать и поощрить тех предпринимателей, на которых стоит равняться.

