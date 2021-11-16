Всего произошло более 200 наездов на пешеходов
В Бурятии с начала года зарегистрировано 213 наездов на пешеходов. В таких ДТП погибли 25 человек погибли, ещё 199 пострадали.
- В 92 случаях виновниками стали сами пешеходы, а в 24 ДТП они находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За нарушения ПДД к административной ответственности с начала года привлечены 3300 пешеходов.
Госавтоинспекция призывает пешеходов к внимательности на проезжей части и соблюдению ПДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бичурском районе погиб 61-летний мужчина, которого сбила 40-летняя женщина-водитель «Тойоты Камри». Также вчера в Кабанском районе водитель «Мазды» задавил 45-летнего пешехода. Оба ДТП произошли ночью.
В Бурятии с начала года насмерть сбили 25 пешеходов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 16.11.2021
Мужчина попался с наркотиками, имея непогашенную судимость
Происшествия, 16.11.2021
Всего произошло более 200 наездов на пешеходов
Среди нападавших была одна женщина
Полицейские передали школьника отцу
В регионе отмечается рост числа пожаров, в сравнении с прошлым годом
Женщины и дети оказались отрезаны огнём от выхода
Полицейские изъяли почти тонну омуля
Кражи происходили после вспышек ревности
На одну из жертв мужчина напал возле дома, вторую силой затащил в кусты
Автоавария произошла в обеденное время
Водитель недавно был лишён прав
Смертельное ДТП случилось ночью
Грабитель подошёл с вопросом, не зайдётся ли закурить
Ещё одного лесника скинули с машины на ходу
Один из воров знал о том, что в сейфе хранится крупная сумма денег