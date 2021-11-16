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В Бурятии с начала года насмерть сбили 25 пешеходов

В Бурятии с начала года насмерть сбили 25 пешеходов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Всего произошло более 200 наездов на пешеходов

В Бурятии с начала года зарегистрировано 213 наездов на пешеходов. В таких ДТП погибли 25 человек погибли, ещё 199 пострадали.

- В 92 случаях виновниками стали сами пешеходы, а в 24 ДТП они находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

За нарушения ПДД к административной ответственности с начала года привлечены 3300 пешеходов.

Госавтоинспекция призывает пешеходов к внимательности на проезжей части и соблюдению ПДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бичурском районе погиб 61-летний мужчина, которого сбила 40-летняя женщина-водитель «Тойоты Камри». Также вчера в Кабанском районе водитель «Мазды» задавил 45-летнего пешехода. Оба ДТП произошли ночью.


смерть ДТП

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