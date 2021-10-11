Жители Бурятии смогут летать на Пхукет из Иркутска
Авиакомпания S7 Airlines запускает регулярный рейс из Иркутска в Таиланд для туристов, вакцинированных «Спутником V».
- Теперь россияне с прививкой не будут проходить обязательный 14-дневный карантин по прибытию в королевство, - сообщает пресс-служба иркутского аэропорта.
Рейсы Иркутск - Пхукет начнутся с 4 ноября с частотой раз в неделю по четвергам. Вылет из международного аэропорта Иркутска в 13:25.
А с 20 декабря авиакомпания откроет рейсы Иркутск – Бангкок, также раз в неделю.
Среднее время в полёте составит шесть часов. Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться самолётами модели Airbus A-320.
Ранее до введения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, полёты в Таиланд из Иркутска были очень популярными. Из Иркутска летали также туристы из Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно S7 также получила разрешение на выполнение одного рейса в неделю по маршруту Улан-Удэ – Пхукет. Точная дата открытия этого маршрута пока неизвестна, но по словам гендиректора аэропорта «Байкал», ввести его хотят до конца года.
Из Иркутска в Таиланд запускают рейсы для вакцинированных туристов
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице России проходит крупная сельхозвыставка
Вопрос обсуждался на республиканском оперштабе
Создавать парк будет новый подрядчик
Чемпионами по потреблению трафика стали посёлки Муйского района
Реальный пример, как в Улан-Удэ можно сэкономить на покупках, воспользовавшись «Универсальной картой» от АТБ
Документы о повышении цен на проезд сейчас находятся на рассмотрении
В Бурятии объяснили причину, почему приостановили полёты в Тунку
Аграрии получили порядка семи миллионов рублей
Посетителей не всегда требуют надевать маски
Гендиректор аэропорта назвал это большим событием
Для возобновления полётов необходимо субсидирование
Нововведение касается предпринимателей, имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению
В отношении бизнесменов вынесены мотивированные представления
Ранее организация уже была наказана за несоблюдение противоковидных мер
Ребят познакомили с принципами работы искусственного интеллекта