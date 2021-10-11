 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 октября

10 октября

Популярное

Из Иркутска в Таиланд запускают рейсы для вакцинированных туристов

Из Иркутска в Таиланд запускают рейсы для вакцинированных туристов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Бурятии смогут летать на Пхукет из Иркутска

Авиакомпания S7 Airlines запускает регулярный рейс из Иркутска в Таиланд для туристов, вакцинированных «Спутником V».

- Теперь россияне с прививкой не будут проходить обязательный 14-дневный карантин по прибытию в королевство, - сообщает пресс-служба иркутского аэропорта.

Рейсы Иркутск - Пхукет начнутся с 4 ноября с частотой раз в неделю по четвергам. Вылет из международного аэропорта Иркутска в 13:25.

А с 20 декабря авиакомпания откроет рейсы Иркутск – Бангкок, также раз в неделю.

Среднее время в полёте составит шесть часов. Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться самолётами модели Airbus A-320.

Ранее до введения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, полёты в Таиланд из Иркутска были очень популярными. Из Иркутска летали также туристы из Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно S7 также получила разрешение на выполнение одного рейса в неделю по маршруту Улан-Удэ – Пхукет. Точная дата открытия этого маршрута пока неизвестна, но по словам гендиректора аэропорта «Байкал», ввести его хотят до конца года.
Таиланд туризм авиаперевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Москвичи смогут купить продукцию из Бурятии
Москвичи смогут купить продукцию из Бурятии
Бизнес, 08.10.2021
В столице России проходит крупная сельхозвыставка
В Бурятии могут ввести систему QR-кодов в кафе и ресторанах
В Бурятии могут ввести систему QR-кодов в кафе и ресторанах
Бизнес, 08.10.2021
Вопрос обсуждался на республиканском оперштабе
В Северобайкальске расторгли контракт со строителями парка
В Северобайкальске расторгли контракт со строителями парка
Бизнес, 08.10.2021
Создавать парк будет новый подрядчик
Горняки севера – самые активные интернет-пользователи Бурятии
Горняки севера – самые активные интернет-пользователи Бурятии
Бизнес, 08.10.2021
Чемпионами по потреблению трафика стали посёлки Муйского района
Больше, чем просто скидка
Больше, чем просто скидка
Бизнес, 08.10.2021
Реальный пример, как в Улан-Удэ можно сэкономить на покупках, воспользовавшись «Универсальной картой» от АТБ
В Улан-Удэ маршрутчики просят о повышении тарифа, так как «им очень тяжело»
В Улан-Удэ маршрутчики просят о повышении тарифа, так как «им очень тяжело»
Бизнес, 07.10.2021
Документы о повышении цен на проезд сейчас находятся на рассмотрении
Полёты в Тунку из Улан-Удэ могут возобновить в 2022 году
Полёты в Тунку из Улан-Удэ могут возобновить в 2022 году
Бизнес, 07.10.2021
В Бурятии объяснили причину, почему приостановили полёты в Тунку
Овцеводам Забайкалья компенсировали затраты на производство шерсти
Овцеводам Забайкалья компенсировали затраты на производство шерсти
Бизнес, 07.10.2021
Аграрии получили порядка семи миллионов рублей
В Чите назвали самые частые у бизнеса ковидные нарушения
В Чите назвали самые частые у бизнеса ковидные нарушения
Бизнес, 07.10.2021
Посетителей не всегда требуют надевать маски
Улан-удэнскому аэропорту разрешили принимать три типа Boeing
Улан-удэнскому аэропорту разрешили принимать три типа Boeing
Бизнес, 07.10.2021
Гендиректор аэропорта назвал это большим событием
Полёты из Улан-Удэ в Тунку приостановили
Полёты из Улан-Удэ в Тунку приостановили
Бизнес, 07.10.2021
Для возобновления полётов необходимо субсидирование
В Бурятии введут штрафы по котельным бизнесменов
В Бурятии введут штрафы по котельным бизнесменов
Бизнес, 06.10.2021
Нововведение касается предпринимателей, имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению
В Улан-Удэ в партиях киви найдена тутовая щитовка
В Улан-Удэ в партиях киви найдена тутовая щитовка
Бизнес, 06.10.2021
В отношении бизнесменов вынесены мотивированные представления
В Иркутске столовую оштрафовали на помиллиона за ковидные нарушения
В Иркутске столовую оштрафовали на помиллиона за ковидные нарушения
Бизнес, 06.10.2021
Ранее организация уже была наказана за несоблюдение противоковидных мер
Сбер провёл «Урок цифры» для школьников Улан-Удэ
Сбер провёл «Урок цифры» для школьников Улан-Удэ
Бизнес, 06.10.2021
Ребят познакомили с принципами работы искусственного интеллекта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^