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S7 получила право летать из Улан-Удэ в Пхукет

S7 получила право летать из Улан-Удэ в Пхукет
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейс в Таиланд планируют открыть уже в этом году

В аэропорту Улан-Удэ возобновят авиарейсы в Таиланд. Полёты будут выполняться на один из самых популярных курортов – остров Пхукет.

Разрешение на выполнение одного рейса в неделю по маршруту Улан-Удэ – Пхукет получила авиакомпания S7, сообщил «Байкал-Daily» гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. По его словам, в планах - открыть рейс до конца года.

Гендиректор улан-удэнского аэропорта призвал всех туристов привиться от коронавируса.

С 1 октября Таиланд смягчил ограничения для иностранных туристов, вакцинированных от коронавируса. С началом второго осеннего месяца островная «песочница» упростилась, позволив отдыхающим оставаться на курорте не 14 дней, как было раньше, а только семь, прежде чем им будет разрешено продолжить путешествие в другие части Таиланда, сообщает издание «Турпром».

- Как отметил TAT Newsroom, по прибытии все туристы должны пройти два ПЦР-теста: первый сразу по прилёту, а второй в конце семидневного периода. До антиковидных послаблений путешественникам требовалось сдать не менее трёх тестов, что вызывало бурю критики как со стороны самих туристов, так и экспертов турсектора. После получения второго отрицательного теста отдыхающим выдаётся бланк, разрешающий им продолжать путешествие по Таиланду начиная с восьмого дня, - отмечает «Турпром».

РИА Новости уточняет, что других изменений не произошло: всем прибывающим иностранцам необходимо получать в посольстве Таиланда в своём государстве «Сертификат разрешения на въезд», приобретать страховку с покрытием более 100 тысяч долларов и «ковидным расширением», а также платить за ПЦР-тесты из своего кармана.
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