В Бурятии сняли последнее ограничение в работе бизнеса

Открытия дождались компьютерные клубы
Решением республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Бурятии открываются компьютерные клубы. Это последнее ограничение на деятельность организаций, действовавшее в республике, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
С 30 сентября возобновлена работа компьютерных клубов при условии:
- присутствия не более 50 % посетителей от максимальной вместимости, но не более 1 человека на 4 квадратных метра от общей площади компьютерного клуба;
- обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м;
- наличия у персонала документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании;
- обеспечения использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;
- проведения дезинфекции территории, помещений;
- проведения термометрии у посетителей и сотрудников;
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 21 сентября была возобновлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон.
В начале сентября также разрешили возобновить работу ночным клубам, но пускать позволили только вакцинированных посетителей. В середине августа возобновили нормальную работу фудкорты в ТРЦ. В июле в Бурятии разрешили работу бассейнов, фитнес-залов, гостиниц и гостевых домов, а вскоре театров и кинотеатров при условии допуска привитых посетителей.
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Бизнес, Фото:
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