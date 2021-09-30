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В Бурятии сняли последнее ограничение в работе бизнеса

В Бурятии сняли последнее ограничение в работе бизнеса
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Открытия дождались компьютерные клубы

Решением республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Бурятии открываются компьютерные клубы. Это последнее ограничение на деятельность организаций, действовавшее в республике, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

С 30 сентября возобновлена работа компьютерных клубов при условии:

- присутствия не более 50 % посетителей от максимальной вместимости, но не более 1 человека на 4 квадратных метра от общей площади компьютерного клуба;

- обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м;

- наличия у персонала документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании;

- обеспечения использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;

- проведения дезинфекции территории, помещений;

- проведения термометрии у посетителей и сотрудников;

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 21 сентября была возобновлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон.

В начале сентября также разрешили возобновить работу ночным клубам, но пускать позволили только вакцинированных посетителей. В середине августа возобновили нормальную работу фудкорты в ТРЦ. В июле в Бурятии разрешили работу бассейнов, фитнес-залов, гостиниц и гостевых домов, а вскоре театров и кинотеатров при условии допуска привитых посетителей.
коронавирус профилактика

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