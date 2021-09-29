Данные сообщил гендиректор аэропорта «Байкал»
Первый авиарейс, запущенный по маршруту Улан-Удэ – Омск был заполнен примерно на 50%. Цифры назвал гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Первый рейс Улан-Удэ - Омск - 49 пассажиров на прилёт, 42 пассажира на вылет. Почти 50% заполняемость! – написал на своей странице Дмитрий Гармаев.
Полёты из Улан-Удэ в Омск 29 сентября начала авиакомпания Red Wings. Для Бурятии это не новое направление, но последний раз самолёты по такому маршруту летали ещё в начале 90-х. В советское время маршрут пользовался большой популярностью, так как из Улан-Удэ через Омск самолёты летели в Москву.
Ещё до запуска полётов гендиректор аэропорта «Байкал» прогнозировал, что они будут пользоваться популярностью у улан-удэнцев.
Первый авиарейс из Улан-Удэ в Омск был заполнен наполовину
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