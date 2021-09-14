Из Улан-Удэ в Омск можно будет улететь по акции
Для жителей Бурятии с 29 сентября начинает свою работу новое авианаправление Улан-Удэ – Омск. Летать по этому маршруту будет авиакомпания Red wings. В честь открытия направления компания объявила акцию - с 15 сентября билеты Улан-Удэ – Омск или Омск – Улан-Удэ можно будет купить со скидкой, сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Рейс для Улан-Удэ исторический. В своё время, в советское время, в начале 90-х рейс пользовался большой популярностью. Он шёл Улан-Удэ – Омск и дальше протягивался до Москвы. Сейчас мы возобновляем эту историю. Я думаю, он будет пользоваться заслуженной популярностью у наших пассажиров, - добавил Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», о возобновлении «исторического» маршрута стало известно в начале сентября.
В Бурятии считают, что авиарейс до Омска будет популярным
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Воздух местами прогреется до +22
Из Улан-Удэ в Омск можно будет улететь по акции
Родственники осуждённых своими глазами увидели, как живут их близкие
Главный лесничий города показал, из каких крошечных сосенок вырастают леса
«Кровь стынет в жилах», - делится Артур Мурзаханов
Мужчина решил побыть в одиночестве и потерял ориентир
Темпы суточного прироста COVID-19 практически не меняются
Президент отметил, что к Михаилу Асташову было приковано особое внимание болельщиков
Также в регионе состоится праздник коренных малочисленных народов
В Улан-Удэ днём возможен дождь
Торжественная встреча паралимпионика пройдёт в этот четверг
Фестиваль «Sup Race» впервые пройдёт на Арахлее
Обряд проведут при участии ограниченного количества людей
Открытие объекта запланировано в октябре-ноябре
Лауреатом стала писательница Алла Озорнина