В пригороде Улан-Удэ прикрыли антисанитарный мясной цех

Бизнес, Фото: УФССП по Бурятии

Судебные приставы опечатали помещение



В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии судебные приставы на 90 суток приостановили работу цеха по переработке мясных полуфабрикатов. Запрет на эксплуатацию производственных помещений связан с многочисленными санитарными нарушениями, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Проверка, организованная прокуратурой Иволгинского района, выявила около 20 нарушений требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



- Так, у предприятия отсутствуют разработанные процедуры, основанные на ХАССП. Работники не соблюдают правила личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. Не проводится контроль за соблюдением условий хранения и перевозки пищевой продукции. В помещениях не проводится качественная текущая уборка, а также косметический ремонт. Поверхности полов и стен имеют дефекты покрытия и др., - сообщили в УФССП по Бурятии.



Судебные приставы Иволгинского районного отделения незамедлительно выехали в село Сотниково для исполнения решения суда. Приставы опечатали помещение и предупредили хозяина цеха об уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.

