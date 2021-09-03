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В пригороде Улан-Удэ прикрыли антисанитарный мясной цех

В пригороде Улан-Удэ прикрыли антисанитарный мясной цех
Бизнес,  Фото:УФССП по Бурятии
Судебные приставы опечатали помещение

В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии судебные приставы на 90 суток приостановили работу цеха по переработке мясных полуфабрикатов. Запрет на эксплуатацию производственных помещений связан с многочисленными санитарными нарушениями, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Проверка, организованная прокуратурой Иволгинского района, выявила около 20 нарушений требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- Так, у предприятия отсутствуют разработанные процедуры, основанные на ХАССП. Работники не соблюдают правила личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. Не проводится контроль за соблюдением условий хранения и перевозки пищевой продукции. В помещениях не проводится качественная текущая уборка, а также косметический ремонт. Поверхности полов и стен имеют дефекты покрытия и др., - сообщили в УФССП по Бурятии.

Судебные приставы Иволгинского районного отделения незамедлительно выехали в село Сотниково для исполнения решения суда. Приставы опечатали помещение и предупредили хозяина цеха об уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.
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