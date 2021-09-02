Также будет увеличен срок туристического сезона в республике
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение между правительством республики, Федеральным агентством по туризму и ООО «ТТ-Трэвел». Соглашение подписывали руководитель Ростуризма Зарина Догузова и гендиректор TUI Тарас Демура. Об этом сообщается в аккаунте правительства региона в соцсети.
Соглашение с символичным названием «Лёд Байкала и солнце Бурятии» будет способствовать развитию внутреннего туризма на Дальнем Востоке и продолжит программу организованных туристических поездок в республику.
В 2022 году зимняя чартерная программа на бурятский берег Байкала продолжится. Она будет продлена с февраля по март 2022 года, в том числе на базе внутренних коммерческих чартерных воздушных перевозок туристов. Также будет увеличен срок туристического сезона в Бурятии.
- В первую очередь я хотел бы поблагодарить Зарину Валерьевну и Тараса за то, что они в принципе выбрали Бурятию как направление для чартерного туризма. У нас это «полетело»: спрос превысил предложение, у нас не хватает мест размещения. И это повлекло за собой то, что пошли инвесторы, которые заинтересованы теперь строить гостиницы, - прокомментировал на видео Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия еженедельно по субботам с 6 февраля по 27 марта принимала чартерные рейсы с туристами. Рейсы прибывали в Улан-Удэ из Москвы и Екатеринбурга. Туроператор «TUI Россия» совместно с туроператорами Бурятии подготовили для гостей экскурсионные программы продолжительностью восемь ночей (семь ночей + одна ночь на перелёт).
Глава Бурятии ранее призывал россиян посетить зимний Байкал, в том числе ради прекрасного зимнего загара. «Будет не хуже, чем на Мальдивах», - обращался Алексей Цыденов.
Зимняя чартерная программа в Бурятию продлена
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