В Бурятии активно зарабатывают на продаже краснокнижного растения

В Бурприроднадзоре займутся вопросом сагаан дали



Бурятский общественник, преподаватель Андрей Ринчино обратил внимание, что на одном из сайтов объявлений продают краснокнижное растение «рододендрон Адамса» (народное название - сагаан дали) килограммами и едва ли не тоннами.



- Продают редкие краснокнижные растения Бурятии килограммами и тоннами. В леса новоявленные экобизнесмены не ходят - нанимают отряды гастарбайтеров, которые ставят палаточные лагеря и выкашивают лес под ноль. Ещё три-четыре года такого «экобизнеса», и нашей природе наступит окончательный конец, - возмущается Андрей Ринчино в Facebook.



Пользователи поддержали общественника в комментариях к посту:



«Кстати, на территории Бурятии нет ни одного (!) прецедента, в отличие от Алтайского края. Там есть уже судебная практика по ст. 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений»

«Как печально»

«Варвары»

«Сосны спилили, то, что осталось - догорело. Идёшь в лес, и нет той былой радости от красоты. Сердце буквально начинает ныть от того, что сделано человеком: обгорелые деревья, мертвый лес. Страшно. Нет сосны, нет фитонцидов, в воздухе много спор грибов, полянка у дома вся в поганках. Вот так мы и живём теперь, окружённые поганками»

«Да, да. Сколько ягоды, шишек, грибов на сдачу собирают. Совсем эти коммерсы обнаглели. Животные и так терпят бедствие, ещё и голод ждёт».



Действительно, в Сети размещено довольно много объявлений о продаже сагаан дали. В описании к товару подробно всё рассказывается – к примеру, что трава собрана в Окинском районе в этом году.



- Свежий сбор 2021 года, летний с цветами и без цветов. Собрана на территории Республики Бурятии (Окинский район). Используется как добавка в чай при заваривании. Цена: 100 руб /25 граммов, цена за 1 кг 2600 руб. Оптовые цены при заказе от 10 кг договорные. Отправляем в другие регионы, - говорится в одном из объявлений.



В Бурприроднадзоре пояснили, что в настоящее время Рододендрон Адамса или Сагаан дали входит в Красную книгу Бурятии. Также это растение находится в Красной книге ещё трёх субъектов России - Забайкальского края, Сахалинской области и Хабаровского края. В остальных регионах России растение может продаваться и собираться без ограничений.



Чай с сагаан дали пьют издавна в Бурятии. Это очень популярное растение у населения, полезный для здоровья напиток.



- Бурприроднадзор встретился с учёными Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук, которые считают, что растению не грозит угроза исчезновения. Но необходимо провести исследования. Существует порядок ведения Красной книги Республики Бурятия, утверждённый постановлением правительства РБ от 29.09.2020 г., согласно которому основанием для исключения из Красной книги растения или животного являются данные о восстановлении популяции, - прокомментировали «Байкал-Daily» в ведомстве.



Также специалисты добавили, что Бурприроднадзор на основании данных учёных инициирует в министерство природных ресурсов Бурятии письмо с предложением редактировать Красную книгу Бурятии.



- Далее комиссионно специалисты решат вопрос о корректировке краснокнижного списка растений республики, - заключили в Бурприроднадзоре.

