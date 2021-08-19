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Зампред правительства Бурятии провёл завтрак с бизнесменами

Зампред правительства Бурятии провёл завтрак с бизнесменами
Бизнес,  Фото:пресс-служба минпромторга РБ
Антон Виноградов: «Формат бизнес- завтрака даёт возможность понять, какие проблемы сегодня существуют у бизнеса»

Заместитель председателя правительства Бурятии – министр промышленности, торговли и инвестиций республики Антон Виноградов встретился с предпринимателями региона в формате бизнес-завтрака.

Бизнес-завтрак прошёл в центре «Мой бизнес» в формате «без галстуков». В течение двух часов Антон Виноградов вёл неформальный диалог с предпринимателями республики. В ходе встречи обсуждались разные вопросы: лесопереработка, строительный бизнес, креативная индустрия, молодёжное предпринимательство, поддержка ремесленников и не только.

Руководитель ООО «ПилоСервис» Виктор Ячменев поинтересовался, на какие меры поддержки могут рассчитывать сегодня лесопереработчики.

- На сегодняшний день отрасль испытывает определённые сложности – это недоступность самих ресурсов и невозможность самих переработчиков выйти на крупные рынки, – отметил руководитель ООО «ПилоСервис» Виктор Ячменев.

Антон Виноградов сообщил, что данный вопрос обсуждался в Минпромторге России.

- Есть определённые меры поддержки в Минпромторге России. Нужно иметь качественно составленный бизнес-план, финансовую модель и технико-экономическое обоснование проекта. Нужно понимать, какой объём инвестиций, на выходе какая продукция будет и какой объём собственных средств есть. Желательно для этой отрасли иметь от 20 процентов. Важно понять, будет ли капекс 3 миллиарда или это будет всё-таки какой-то более маленький проект. И дальше уже совместно посмотреть, – пояснил зампред.

Представители строительного бизнеса задали вопрос по участию местных компаний в крупных проектах, на что зампред ответил, что с реализацией крупных инвестиционных проектов на условиях государственно частного партнёрства необходимость в стройматериалах, а также в самих строительных организациях возросла.

Также в ходе встречи затрагивались вопросы по сбыту продукции, выпускаемой на территории исправительных колоний, возможности стать резидентом промышленного парка для предприятий пищевой продукции. Обсуждалась и поддержка проекта, способствующего развитию и сохранению бурятского языка «Бэлэн хэлэн». Как заявила создатель настольной игры Цыцыгма Раднаева, она планирует расширять ассортимент и очень рассчитывает на господдержку.

Антон Виноградов подробно ответил на все вопросы и добавил, что обсудит ряд из них совместно с другими министерствами республики. Как подчеркнул зампред по итогам встречи, поступившие вопросы от предпринимателей взяты в работу, и диалог с бизнесом в таком формате будет продолжен.

- Формат бизнес- завтрака – самый непринуждённый формат общения, который даёт возможность понять, какие проблемы сегодня существуют у бизнеса. Для меня данное мероприятие позволило увидеть картинку такой, какая она реально есть. Надеемся, что наши меры дойдут до всех предпринимателей, каждый будет услышан. Повторюсь, что не только финансовая, но и нефинансовая поддержка порой бывает важна. Мы всегда выявляем, кому и какой вид поддержки нужен, и именно эти меры господдержки, которые нужны, стараемся максимально в полном объёме оказать, – объяснил Антон Виноградов.

Государственная поддержка предпринимателям оказывается по линии Минпромторга России и Бурятии, а также микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия» и центром «Мой бизнес», который работает в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, что на поддержку бизнеса в этом году выделено около 400 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов, в том числе более 52 миллионов на реализацию нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.
минпромторг РБ Бурятия бизнес

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