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В Улан-Удэ по вопросу скандального ТРЦ соберут градостроительный совет

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Поручение мэр отдал комитету по архитектуре и градостроительству

Накануне, 6 июля, на площадке перед скандальной стройкой торгового центра под Бурятским театром оперы и балета прошла рабочая встреча с застройщиком. Было принято решение о том, чтобы рассмотреть вопрос строительства этого ТЦ на градостроительном совете.

Ранее в ходе строительства объекта «Полуподземного торгово-развлекательного центр с благоустройством надземной части территории по ул. Ленина» было выявлено несоответствие в части высотных отметок.

Строящийся объект закрывает видовые площадки театра оперы и балета и объект культурного наследия – гостиницу «Бурятия».

- Соответствующие изменения в разрешение на строительство подрядная организация «Бест-Плюс» не внесли, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Сейчас по факту строительства объекта проводит проверку Госстройнадзор.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил одновременно провести встречу с застройщиком объекта на градостроительном совете.

– Комитету по архитектуре и градостроительству поручаю в срок до 8 июля организовать проведение градостроительного совета по вопросу строительства полуподземного торгово-развлекательного центра за оперным театром в Улан-Удэ, – сообщил мэр города.

В совете примут участие архитекторы и приглашенные общественники, вовлечённые в проблему строительства объекта.

Совет состоится завтра, 8 июля.

Между тем, комитет государственной охраны объектов культурного наследия подготовил исковое заявление в Арбитражный суд Бурятии о приостановке работ по строительству этого ТРЦ.

строительство торговый центр

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