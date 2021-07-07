В Улан-Удэ по вопросу скандального ТРЦ соберут градостроительный совет



Ранее в ходе строительства объекта «Полуподземного торгово-развлекательного центр с благоустройством надземной части территории по ул. Ленина»



Строящийся объект закрывает видовые площадки театра оперы и балета и объект культурного наследия – гостиницу «Бурятия».



- Соответствующие изменения в разрешение на строительство подрядная организация «Бест-Плюс» не внесли, - сообщили в администрации Улан-Удэ.



Сейчас по факту строительства объекта проводит проверку Госстройнадзор.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил одновременно провести встречу с застройщиком объекта на градостроительном совете.



– Комитету по архитектуре и градостроительству поручаю в срок до 8 июля организовать проведение градостроительного совета по вопросу строительства полуподземного торгово-развлекательного центра за оперным театром в Улан-Удэ, – сообщил мэр города.



В совете примут участие архитекторы и приглашенные общественники, вовлечённые в проблему строительства объекта.



Совет состоится завтра, 8 июля.



Между тем, комитет государственной охраны объектов культурного наследия подготовил исковое заявление в Арбитражный суд Бурятии о приостановке работ по строительству этого ТРЦ.



Ранее в ходе строительства объекта «Полуподземного торгово-развлекательного центр с благоустройством надземной части территории по ул. Ленина» было выявлено несоответствие в части высотных отметок Строящийся объект закрывает видовые площадки театра оперы и балета и объект культурного наследия – гостиницу «Бурятия».- Соответствующие изменения в разрешение на строительство подрядная организация «Бест-Плюс» не внесли, - сообщили в администрации Улан-Удэ.Сейчас по факту строительства объекта проводит проверку Госстройнадзор.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил одновременно провести встречу с застройщиком объекта на градостроительном совете.– Комитету по архитектуре и градостроительству поручаю в срок до 8 июля организовать проведение градостроительного совета по вопросу строительства полуподземного торгово-развлекательного центра за оперным театром в Улан-Удэ, – сообщил мэр города.В совете примут участие архитекторы и приглашенные общественники, вовлечённые в проблему строительства объекта.Совет состоится завтра, 8 июля.Между тем, комитет государственной охраны объектов культурного наследия подготовил исковое заявление в Арбитражный суд Бурятии о приостановке работ по строительству этого ТРЦ.

Накануне, 6 июля, на площадке перед скандальной стройкой торгового центра под Бурятским театром оперы и балета прошла рабочая встреча с застройщиком. Было принято решение о том, чтобы рассмотреть вопрос строительства этого ТЦ на градостроительном совете.