В Улан-Удэ начали проверку скандального строительства ТРЦ

Проверка Госстройнадзора решит, что делать со строящимся торговым центром, который оказался выше положенного
29 июня специалисты Госстройнадзора начали проверку строительства торгового центра, расположенного за Бурятским театром оперы и балета, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. Причиной проверки послужили вопросы горожан по поводу того, что новое строение закрывает театр.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ранее назвал произошедшее «беспрецедентным случаем для города»
- Разрешение было выдано на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но строительство, похоже, ведётся с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра, - прокомментировал Игорь Шутенков в своих социальных сетях.
Планировалось, что полуподземный торговый центр расположится на 4,5 тысячах квадратных метрах, где на самом верху появятся фонтан, зона отдыха, деревья и клумбы. А самое главное – объект не должен закрывать обзор на видовую площадку театра.
- В реальности же четырёхэтажное здание оказалось выше заявленного проектом. Застройщик соответствующие изменения в разрешение на строительство не внёс, - поясняет комитет по строительству. – Откорректированная проектная документация в настоящее время не согласована с комитетом по охране памятников и градостроительным советом, что является нарушением.
Комитет по строительству в итоге и направил обращение в Госстройнадзор о проведении проверки.
- На сегодняшний день выявлены нарушения в части несоответствия, отклонения от проектной документации, на которую было выдано разрешение на строительство по высотным отметкам. Комитетом по строительству в Госстройнадзор было направлено письмо об устранении нарушений, приостановлении стройки до устранения этих нарушений, - сообщила начальник отдела разрешительной документации Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Сукнева,
Разрешение на строительство компания «Бест плюс» получила в январе этого года. Решение по дальнейшему возведению объекта будет принято после того, как Госстройнадзор завершит комплексную проверку.
Как сообщал «Байкал-Dailу», архитектор Геннадий Хунхенов прокомментировал происходящее, заявив, что вернётся в Улан-Удэ в июле и сверит все отклонения от своего проекта.
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Бизнес, Фото:
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