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В Улан-Удэ начали проверку скандального строительства ТРЦ

В Улан-Удэ начали проверку скандального строительства ТРЦ
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Проверка Госстройнадзора решит, что делать со строящимся торговым центром, который оказался выше положенного

29 июня специалисты Госстройнадзора начали проверку строительства торгового центра, расположенного за Бурятским театром оперы и балета, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. Причиной проверки послужили вопросы горожан по поводу того, что новое строение закрывает театр.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ранее назвал произошедшее «беспрецедентным случаем для города»

- Разрешение было выдано на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но строительство, похоже, ведётся с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра, - прокомментировал Игорь Шутенков в своих социальных сетях.

Планировалось, что полуподземный торговый центр расположится на 4,5 тысячах квадратных метрах, где на самом верху появятся фонтан, зона отдыха, деревья и клумбы. А самое главное – объект не должен закрывать обзор на видовую площадку театра.

- В реальности же четырёхэтажное здание оказалось выше заявленного проектом. Застройщик соответствующие изменения в разрешение на строительство не внёс, - поясняет комитет по строительству. – Откорректированная проектная документация в настоящее время не согласована с комитетом по охране памятников и градостроительным советом, что является нарушением.

Комитет по строительству в итоге и направил обращение в Госстройнадзор о проведении проверки.

- На сегодняшний день выявлены нарушения в части несоответствия, отклонения от проектной документации, на которую было выдано разрешение на строительство по высотным отметкам. Комитетом по строительству в Госстройнадзор было направлено письмо об устранении нарушений, приостановлении стройки до устранения этих нарушений, - сообщила начальник отдела разрешительной документации Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Сукнева,

Разрешение на строительство компания «Бест плюс» получила в январе этого года. Решение по дальнейшему возведению объекта будет принято после того, как Госстройнадзор завершит комплексную проверку.

Как сообщал «Байкал-Dailу», архитектор Геннадий Хунхенов прокомментировал происходящее, заявив, что вернётся в Улан-Удэ в июле и сверит все отклонения от своего проекта. 
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