Скандал из-за стройки в центре в Улан-Удэ обрастает подробностями

Автор проекта полуподземного ТРЦ прокомментировал изменения в проекте
На днях активное обсуждение общественности вызвала стройка за Бурятским театром оперы и балета. Здесь возводится полуподземный торговый центр, включающий, по проекту, в наземной части фонтаны и площадку для массового отдыха. Комплекс должен состоять из трёх подземных этажей, наверху же были обещаны озеленённые террасы, аллеи с площадками отдыха и каскад водных объектов. Однако уже сейчас торговый центр поднялся вверх на три этажа, уничтожив архитектурный ансамбль – красивый вид на оперный театр.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что строительство идёт с отклонением от заявленного проекта и потребовал остановить стройку. Мэр назвал произошедшее «беспрецедентным случаем».
Сегодня на своей странице в Facebook автор проекта Геннадий Хунхенов написал подробный пост об этой стройке. Сам он сейчас находится не в Улан-Удэ и вернётся только в июле. Тогда же будет сверять отклонения от проекта.
- Допускаю, во время стройки, когда оголены конструкции и нет обратной засыпки, то картина представляется крайне непривлекательной. Кроме этого, там большой объём ландшафтных работ, с подъёмом уровня земли до проектных отметок, особенно со стороны улицы Ленина, - сообщил Геннадий Хунхенов.
Он отметил, что поддерживает неравнодушие горожан, а с другой стороны «абсолютно не принимает некоторые суждения и оценки с грубым упрощением и искажением действительности».
Хунхенов подтвердил, что произошли частичные изменения в итоговом проектном решении по сравнению с ранее согласованным проектом. Однако архитектор заверил, что основную концепцию удалось сохранить. В неё вошли благоустройство и озеленения верхней платформы; количество этажей (нижний подземный и три полуподземных); конструктивная схема (оси колон), габариты в плане.
- Частичные изменения были приняты в ходе рабочего проектирования и разработки котлована: из-за скального основания котлована отметка фундамента была поднята на 60см; на 30см добавился слой верхней инверсионной эксплуатируемой кровли (разуклонка ливневых стоков, дренажный слой газонов, растений) итого 90 см., - поделился Геннадий Хунхенов.
Также выявилась необходимость выхода с эвакуационной лестницы на промежуточную платформу (отм.+7.800). Из-за этого продолжена верхняя часть перекрытия на один пролёт в южную сторону, что формирует дополнительный парадный вход на промежуточной платформе, продолжил автор проекта.
Помимо прочего, внесены некоторые изменения в зонирование и стилистику. В новом проекте предлагается многофункциональное зонирование, по периметру добавляются прогулочные теневые аллеи, подтрибунные павильоны-киоски, навесы, ресторанные веранды, со стороны театра, по центру, оформлена импровизированная малая сцена для существующего внутреннего дворика.
- Стилистика нового варианта построена на сочетании классических (традиционных – гранит, керамогранит, мрамор) и современных элементов дизайна, с применением передовых технологий, материалов покрытий, (информационные Led-панели, фито-стены павильонов-навесов, покрытие трибун амфитеатра террасной доской, кинетические элементы освещения и др.), - отметил Геннадий Хунхенов.
При всём это он заявляет, что сохраняется основная концепция - символическая и функциональная поддержка театра. Также изменена конфигурация водной зоны, при этом должен быть сохранён каскад фонтанов.
- В связи с оптимизацией в конструкции атриума с верхним световым фонарём, изменена конфигурация водной зоны, но с сохранением каскада фонтанов, воды, стекающей по остеклению, боковым стенам, и в нижней части зоны детских контактных игровых «сухих» фонтанов. Северный вертикальный фасад светового фонаря решён в классической стилистике «садового павильона», где в центральной парадной арке также размещён вертикальный водопад. Эту плоскость планируется сделать интерактивной инфо-панелью (лазерный проектор, led-панели), В последующей стадии дизайна на этом участке предусмотрены места для арт-объектов, скульптур и селфи-зоны, - продолжил автор проекта.
Пост прокомментировал зампред правительства республики – руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов. Он уточнил, были ли согласованы изменения по проектированию и разработке котлована, где отметка фундамента была поднята на 60 см; на 30 см добавился слой верхней инверсионной эксплуатируемой кровли.
Общественнику Андрею Ринчино не понравилась сама задумка проекта, она ему показалась «пошловатой»: «Делать продолжение храма искусства в виде храма торговли - так себе идея. Ну, горожан всё равно никто не спрашивал. Надеюсь только, что новый торговый центр не будет облеплен жуткими вывесками как новогодняя ёлка. А вообще, конечно, пошловато. Это как если бы к Большому театру пристроили «Ашан».
Театральный критик, театровед Туяна Будаева отметила, что проект попросту некрасивый, нет единого стилевого ансамбля: «Театр отдельно, и вот это вот отдельно. Ансамбля нет».
Строительство началось в 2020 году. Геннадий Хунхенов заявлял, что стройка продлится пару лет.