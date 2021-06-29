В Улан-Удэ требуют остановить строительство «полуподземного» ТРЦ









Помимо прочего, грандиозный проект должен был поддержать театр оперы и балета, став дополнительной площадкой для проведения мероприятий. По задумке архитектора, здесь могли бы расположить театральное кафе, проводить сольные концерты, авторские вечера.Но на сегодня видно, что три этажа уже не под землёй, а над ней. Кроме того, стройка уже сейчас перекрыла вид на театр оперы и балета. Мэр города Игорь Шутенков в соцсетях обещал проведение проверки.- Это беспрецедентный случай для нашего города. Разрешение было выдано на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но в настоящее время строительство, похоже, ведётся с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра, - написал Игорь Шутенков.По его словам, застройщик соответствующие изменения в разрешения на строительство не внёс. Откорректированная проектная документация не согласована с комитетом по охране памятников и градостроительным советом, что является нарушением.- Сейчас мы настаиваем на приостановлении стройки до выяснения всех обстоятельств. Комитет по строительству уже направил соответствующее письмо с предложением в Госстройнадзор. Ведомство начинает комплексную проверку, после её завершения будет решена дальнейшая судьба этой стройки, - написал Игорь Шутенков.Как сообщал «Байкал-Daily», об этой стройке речь велась ещё с 2012 года. Тогда комитет по управлению имуществом администрации города этот участок предоставил в аренду ООО «Гринвиль». Он и должен был поначалу реализовать этот проект - построить полуподземный торгово-развлекательный центр и благоустроить надземную часть территории с максимальным сохранением существующего рельефа. В 2018 году комитет по строительству выдал застройщику «Гринвиль» разрешение на строительство объекта.Однако затем права на освоение указанного участка перешли к строительной фирме «Бест Плюс». В 2019 году территорию огородили, в 2020-м – начались работы.