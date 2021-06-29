В Улан-Удэ требуют остановить строительство «полуподземного» ТРЦ

Стройка в центре города Улан-Удэ видоизменилась, нарушив архитектурный вид. Торговый центр возводят за Бурятским театром оперы и балета. Как сообщал «Байкал-Daily», по проекту это должен быть полуподземный торговый комплекс, включающий в наземной части фонтаны и площадку для массового отдыха. Комплекс должен состоять из трёх подземных этажей, наверху же были обещаны озеленённые террасы, аллеи с площадками отдыха и каскад водных объектов.
Помимо прочего, грандиозный проект должен был поддержать театр оперы и балета, став дополнительной площадкой для проведения мероприятий. По задумке архитектора, здесь могли бы расположить театральное кафе, проводить сольные концерты, авторские вечера.
Но на сегодня видно, что три этажа уже не под землёй, а над ней. Кроме того, стройка уже сейчас перекрыла вид на театр оперы и балета. Мэр города Игорь Шутенков в соцсетях обещал проведение проверки.
⠀
- Это беспрецедентный случай для нашего города. Разрешение было выдано на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но в настоящее время строительство, похоже, ведётся с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра, - написал Игорь Шутенков.
По его словам, застройщик соответствующие изменения в разрешения на строительство не внёс. Откорректированная проектная документация не согласована с комитетом по охране памятников и градостроительным советом, что является нарушением.
⠀
- Сейчас мы настаиваем на приостановлении стройки до выяснения всех обстоятельств. Комитет по строительству уже направил соответствующее письмо с предложением в Госстройнадзор. Ведомство начинает комплексную проверку, после её завершения будет решена дальнейшая судьба этой стройки, - написал Игорь Шутенков.
Как сообщал «Байкал-Daily», об этой стройке речь велась ещё с 2012 года. Тогда комитет по управлению имуществом администрации города этот участок предоставил в аренду ООО «Гринвиль». Он и должен был поначалу реализовать этот проект - построить полуподземный торгово-развлекательный центр и благоустроить надземную часть территории с максимальным сохранением существующего рельефа. В 2018 году комитет по строительству выдал застройщику «Гринвиль» разрешение на строительство объекта.
Однако затем права на освоение указанного участка перешли к строительной фирме «Бест Плюс». В 2019 году территорию огородили, в 2020-м – начались работы.
Но на сегодня видно, что три этажа уже не под землёй, а над ней. Кроме того, стройка уже сейчас перекрыла вид на театр оперы и балета. Мэр города Игорь Шутенков в соцсетях обещал проведение проверки.
⠀
- Это беспрецедентный случай для нашего города. Разрешение было выдано на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но в настоящее время строительство, похоже, ведётся с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра, - написал Игорь Шутенков.
По его словам, застройщик соответствующие изменения в разрешения на строительство не внёс. Откорректированная проектная документация не согласована с комитетом по охране памятников и градостроительным советом, что является нарушением.
⠀
- Сейчас мы настаиваем на приостановлении стройки до выяснения всех обстоятельств. Комитет по строительству уже направил соответствующее письмо с предложением в Госстройнадзор. Ведомство начинает комплексную проверку, после её завершения будет решена дальнейшая судьба этой стройки, - написал Игорь Шутенков.
Как сообщал «Байкал-Daily», об этой стройке речь велась ещё с 2012 года. Тогда комитет по управлению имуществом администрации города этот участок предоставил в аренду ООО «Гринвиль». Он и должен был поначалу реализовать этот проект - построить полуподземный торгово-развлекательный центр и благоустроить надземную часть территории с максимальным сохранением существующего рельефа. В 2018 году комитет по строительству выдал застройщику «Гринвиль» разрешение на строительство объекта.
Однако затем права на освоение указанного участка перешли к строительной фирме «Бест Плюс». В 2019 году территорию огородили, в 2020-м – начались работы.