В Бурятии оштрафовали организатора концертов Artik & Asti

Организаторов выступлений группы Artik & Asti в Улан-Удэ оштрафовали на 50 тысяч.
- Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении стало невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, а также несоблюдение ограничительных мероприятий при проведении концерта группы Artik & Asti 27 мая в ФСК, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Так, зрители не соблюдали режим социального дистанцирования и масочный режим. На посадочных местах, расположенных в фан-зоне, отмечалась большая скученность зрителей.
Рассадка сидячих мест на момент осмотра специалистами управления была без учёта социального дистанцирования.
- За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, а также несоблюдение ограничительных мероприятий в период угрозы распространения COVID-19, должностное лицо организатора концерта ООО «Премьера Байкал» привлечено Железнодорожным районным судом к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Назначен штрафа в размере 50 тысяч рублей, - отметили в управлении Роспотребнадзора.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», концерт популярной группы Artik & Asti (12+) в Улан-Удэ состоялся в конце мая. Из-за ограничения наполняемости зала в 50% концерт разделили на две части.
Зрители первого концерта нарушали санитарные нормы. На оперативном штабе раздумывали, разрешить ли им проведение следующего концерта, но с организаторами провели переговоры, всё-таки одобрив им второе мероприятие.
К слову, в июне концерты в Бурятии уже находятся под запретом.