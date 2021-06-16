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В Бурятии оштрафовали организатора концертов Artik & Asti

В Бурятии оштрафовали организатора концертов Artik & Asti
Бизнес,  Фото:ves_ulan_ude_
Зрители не соблюдали режим социального дистанцирования и масочный режим

Организаторов выступлений группы Artik & Asti в Улан-Удэ оштрафовали на 50 тысяч.

- Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении стало невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, а также несоблюдение ограничительных мероприятий при проведении концерта группы Artik & Asti 27 мая в ФСК, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Так, зрители не соблюдали режим социального дистанцирования и масочный режим. На посадочных местах, расположенных в фан-зоне, отмечалась большая скученность зрителей.

Рассадка сидячих мест на момент осмотра специалистами управления была без учёта социального дистанцирования.

- За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, а также несоблюдение ограничительных мероприятий в период угрозы распространения COVID-19, должностное лицо организатора концерта ООО «Премьера Байкал» привлечено Железнодорожным районным судом к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Назначен штрафа в размере 50 тысяч рублей, - отметили в управлении Роспотребнадзора.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», концерт популярной группы Artik & Asti (12+) в Улан-Удэ состоялся в конце мая. Из-за ограничения наполняемости зала в 50% концерт разделили на две части.

Зрители первого концерта нарушали санитарные нормы. На оперативном штабе раздумывали, разрешить ли им проведение следующего концерта, но с организаторами провели переговоры, всё-таки одобрив им второе мероприятие. 

К слову, в июне концерты в Бурятии уже находятся под запретом.

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