Организатор концерта «Касты» в Улан-Удэ потерял полмиллиона

Организатор откровенно рассказал историю с отменённым концертом «Касты»
Организатор концерта рэп-группы «Каста» в Улан-Удэ рассказал в соцсети, что потерял полмиллиона из-за отмены мероприятия.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стало известно, что концерт «Касты» (18+) в столице Бурятии не состоится. Мероприятие должно было пройти 9 июня. На концерте артисты должны были исполнить свои главные хиты, а также презентовать новый альбом. Пользователей сильно расстроила отмена выступления.
- Мда, не так я себе представлял организацию первого музыкального концерта. Ещё и любимой с детства группы «Каста». Сложилось всё максимально сумбурно. В январе 2020 года я подписал договор с ребятами на концерт 19 марта. Всё шло по плану, билеты с лихвой продавались…но 18 марта вся страна села в локдаун. Авиа, вся оплаченная реклама — всё сгорело. Прошло полтора года. 9 июня была поставлена дата нового переноса концерта. На следующий день — Иркутск и так далее по Дальнему Востоку, - рассказал Никита, организатор концерта, на своей странице в Instagram.
В итоге концерт отменили из-за ковида – всего за день до проведения.
- Многочисленные звонки из МВД, Роспотребнадзора и даже минкульта, соответствующий указ главы, и готово — концерт отменён за день до проведения. Всему виной всё тот же ковид. Но сейчас о нём говорят только в Бурятии. В Иркутске и других городах Дальнего Востока концерты пройдут в запланированные даты. Хотя ситуация там не лучше… Спасибо за минус пятьсот тысяч. Поеду на переполненной маршрутке домой. Там-то ковида нет, - с сарказмом заявил молодой человек.
Организатор отметил, что в следующий раз группа «Каста» может приехать в Улан-Удэ только, если будет также организован тур по Дальнему Востоку.
Пост потерявшего деньги организатора появился также в паблике ves_ulan_ude. Пользователи пишут ему слова поддержки в комментариях: «Никита, не отчаивайся, делай интересные проекты», «Жалко парня. Но нормальные бизнесмены в коронавирус маски производят, рециркуляторы, антисептики, доставкой занимаются. А он решил стартануть с концерта. Причем после того, как кучу концертов в Бурятии наотменяли», «Не теряйся, у тебя всё получится».
Организатор концерта «Касты» в Улан-Удэ потерял полмиллиона
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