 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

Организатор концерта «Касты» в Улан-Удэ потерял полмиллиона

Организатор концерта «Касты» в Улан-Удэ потерял полмиллиона
Бизнес, 
Организатор откровенно рассказал историю с отменённым концертом «Касты»

Организатор концерта рэп-группы «Каста» в Улан-Удэ рассказал в соцсети, что потерял полмиллиона из-за отмены мероприятия.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стало известно, что концерт «Касты» (18+) в столице Бурятии не состоится. Мероприятие должно было пройти 9 июня. На концерте артисты должны были исполнить свои главные хиты, а также презентовать новый альбом. Пользователей сильно расстроила отмена выступления. 

- Мда, не так я себе представлял организацию первого музыкального концерта. Ещё и любимой с детства группы «Каста». Сложилось всё максимально сумбурно. В январе 2020 года я подписал договор с ребятами на концерт 19 марта. Всё шло по плану, билеты с лихвой продавались…но 18 марта вся страна села в локдаун. Авиа, вся оплаченная реклама — всё сгорело. Прошло полтора года. 9 июня была поставлена дата нового переноса концерта. На следующий день — Иркутск и так далее по Дальнему Востоку, - рассказал Никита, организатор концерта, на своей странице в Instagram.

В итоге концерт отменили из-за ковида – всего за день до проведения.

- Многочисленные звонки из МВД, Роспотребнадзора и даже минкульта, соответствующий указ главы, и готово — концерт отменён за день до проведения. Всему виной всё тот же ковид. Но сейчас о нём говорят только в Бурятии. В Иркутске и других городах Дальнего Востока концерты пройдут в запланированные даты. Хотя ситуация там не лучше… Спасибо за минус пятьсот тысяч. Поеду на переполненной маршрутке домой. Там-то ковида нет, - с сарказмом заявил молодой человек.

Организатор отметил, что в следующий раз группа «Каста» может приехать в Улан-Удэ только, если будет также организован тур по Дальнему Востоку.

Пост потерявшего деньги организатора появился также в паблике ves_ulan_ude. Пользователи пишут ему слова поддержки в комментариях: «Никита, не отчаивайся, делай интересные проекты», «Жалко парня. Но нормальные бизнесмены в коронавирус маски производят, рециркуляторы, антисептики, доставкой занимаются. А он решил стартануть с концерта. Причем после того, как кучу концертов в Бурятии наотменяли», «Не теряйся, у тебя всё получится».
концерты рэп
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятию незаконно везли 100 кг камусов оленя
В Бурятию незаконно везли 100 кг камусов оленя
Бизнес, 10.06.2021
Ценный груз изъяли в Слюдянке
Организатор концерта «Касты» в Улан-Удэ потерял полмиллиона
Организатор концерта «Касты» в Улан-Удэ потерял полмиллиона
Бизнес, 10.06.2021
Организатор откровенно рассказал историю с отменённым концертом «Касты»  
В Бурятии работникам энергокомпании выплатили долги в 1,5 млн
В Бурятии работникам энергокомпании выплатили долги в 1,5 млн
Бизнес, 10.06.2021
Приставы возбудили 32 исполнительных производства
В Бурятии владельца магазина наказали за отсутствие трудового договора
В Бурятии владельца магазина наказали за отсутствие трудового договора
Бизнес, 10.06.2021
Госинспекция труда оштрафовала предпринимателя
Ростуризму предложили заморозить цены на гостиницы на Байкале
Ростуризму предложили заморозить цены на гостиницы на Байкале
Бизнес, 09.06.2021
Уже в июне начинают резко подниматься цены на проживание для туристов
Иркутянин отсудил миллион за сход снега на Porsche Cayenne
Иркутянин отсудил миллион за сход снега на Porsche Cayenne
Бизнес, 08.06.2021
На Porsche Cayenne остались вмятины, оказалась повреждена панорамная крыша
В Бурятии прокуратура выявила нехватку средств индивидуальной защиты
В Бурятии прокуратура выявила нехватку средств индивидуальной защиты
Бизнес, 08.06.2021
Представления получили руководители четырёх фирм
В Бурятии проходят незаконные банкеты и дискотеки
В Бурятии проходят незаконные банкеты и дискотеки
Бизнес, 07.06.2021
В выходные в Бурятии выявили рекордное количество антиковидных нарушений в общепите
В Бурятии вновь нашли объявления с дискриминацией
В Бурятии вновь нашли объявления с дискриминацией
Бизнес, 07.06.2021
От кандидатов незаконно требовали не иметь вредных привычек
Власти Улан-Удэ взялись за стихийные рынки
Власти Улан-Удэ взялись за стихийные рынки
Бизнес, 04.06.2021
Незаконная торговля возникает чаще всего в местах с оживлённым трафиком
В Улан-Удэ обнаружили дискриминационные объявления
В Улан-Удэ обнаружили дискриминационные объявления
Бизнес, 04.06.2021
Предприниматели разместили неподобающие объявления «Вконтакте»
«Не хотим повторения локдауна»: Предприниматели Бурятии обратились друг к другу
«Не хотим повторения локдауна»: Предприниматели Бурятии обратились друг к другу
Бизнес, 03.06.2021
Предприниматели и промышленники Бурятии обратились к своим коллегам, многие из которых не соблюдают антиковидные правила
В туристических местах на Байкале может появиться McDonald's
В туристических местах на Байкале может появиться McDonald's
Бизнес, 03.06.2021
Пока McDonald's  планирует зайти только в Иркутскую область
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G
Бизнес, 02.06.2021
МегаФон развернул сеть 5G на стенде телекомпании НТВ на Петербургском международном экономическом форуме
В Улан-Удэ надувные батуты попали под запрет
В Улан-Удэ надувные батуты попали под запрет
Бизнес, 02.06.2021
Решение принято после недавнего происшествия в Барнауле

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^