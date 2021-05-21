Ужесточение коснётся театров и кинотеатров
В Бурятии на фоне роста заболеваемости COVID-19 взялись за ужесточение антикоронавирусных мер. Сегодня на заседании республиканского оперштаба поддержали усиление ограничительных мер для театров и кинотеатров, сообщил источник «Байкал-Daily».
По данным нашего источника, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев предложил снизить заполняемость театров и кинотеатров до 50%. Роспотребнадзор объясняет это ростом заболеваемости коронавирусом.
Глава Бурятии Алексей Цыденов согласовал данное ограничение. По предварительной информации, половинная загрузка залов будет действовать три недели.
В свою очередь, министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева напомнила о грядущих спектаклях, на которые уже продали билеты. В частности, зрители раскупили все места на балет «Лебединое озеро» (6+); он состоится 27 мая.
В ответ глава Бурятии поручил произвести возврат денег зрителям.
Данное решение, пока только согласованное на оперштабе, должно вступить в силу после официального подписания.
В настоящее время театрам, кинотеатрам и домам культуры разрешено заполнять свои залы на 75%. Соответствующее решение было принято в начале апреля, до этого заполняемость была только 50%.
В Бурятии продолжается рост заболеваемости коронавирусом, который начался после длительных майских выходных. После праздников заболеваемость выросла во всех возрастных группах: только среди подростков от 15 до 17 лет – в пять раз. За последние сутки ковидом заболели 47 жителей Бурятии, это практически вдвое выше тех показателей, что были в середине апреля.
В начале недели главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев, комментируя рост заболеваемости, заявил о необходимости максимально ограничить проведение массовых мероприятий.
В Бурятии взялись за ужесточение антикоронавирусных мер
Бизнес, Фото:
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