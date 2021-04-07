Очередное ковидное послабление принял оперштаб
В Бурятии принято решение увеличить заполняемость театров, кинотеатров, домов культуры с 6 апреля до 75% от общей вместимости места. До настоящего времени действовало ограничение на заполняемость залов не более 50%.
При этом, сообщили в минкультуры Бурятии, должны соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, в частности, продажа билетов бесконтактным способом.
Также разрешено с 6 апреля оказание концертно-зрелищных услуг частным организациям с возможностью рассадки не более 75% посетителей от количества посадочных мест. Танцевальные мероприятия и дискотеки по-прежнему под запретом.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее было принято решение о снятии ограничения по времени работы для организаций общественного питания. Барам, кафе и ресторанам разрешили работать по ночам. Также за столы разрешили рассаживать шесть посетителей, а не четыре, как раньше.
В Бурятии увеличили до 75% заполняемость театров и кинотеатров
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