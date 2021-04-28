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В Бурятии заложили облепиховый сад

В Бурятии заложили облепиховый сад
Бизнес,  Фото:предоставлено минсельхозпродом РБ
Облепиховый сад появился в баргузинском селе

Будущая плантация «царской ягоды» появилась на территории крестьянско-фермерского хозяйства Новокрещенных в селе Душелан Баргузинского района Бурятии. На 1 гектаре высажены 1300 деревцев облепихи.

- Хочется пожелать удачи главе КФХ Новокрещенных А.И., со стороны администрации будем оказывать помощь и поддержку. Побольше бы таких предприимчивых людей, - подчеркнули в администрации сельского поселения «Уринское».

В закладке облепихового сада участвовали два сына и внук главы хозяйства, а также местные жители. Сельский предприниматель наметил увеличить площадь плантации до пяти гектаров к 2023 году. А на следующий год планирует начать строительство цеха по переработке ягоды, сообщает Баргузин-инфо. Проект реализуется в рамках образовательной программы «Акселератор территории» и «Бурдикоросы», сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько лет назад обсуждали планы по появлению облепиховых садов недалеко от Улан-Удэ. Проводились переговоры с инвесторами, однако более ничего о проекте не сообщалось. 
облепиха фермеры сельское хозяйство
 
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