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В Бурятии отмена концерта группы «КняZz» обрастает странностям

В Бурятии отмена концерта группы «КняZz» обрастает странностям
Бизнес, 
Роспотребнадзор опроверг информацию, что отказал в концерте рок-группе «КняZz»

В Улан-Удэ в истории с отменой концерта рок-группы «КняZz» появились новые обстоятельства. Как выяснилось, уведомлений по поводу проведения концерта в управление Роспотребнадзора по Бурятии не поступало вовсе.

- По поводу проведения концерта группы «КняZz» к нам в управление никто не обращался, - сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Ранее лидер группы Андрей Князев сообщил в соцсетях, что запрет на концерт в Улан-Удэ был получен именно от Роспотребнадзора.

В управлении Роспотребнадзора предположили, что рокера, возможно, некорректно проинформировали.

Но, таким образом, теперь остался открытым вопрос, почему же всё-таки концерт известных рокеров в Улан-Удэ не состоялся.

Как сообщал «Байкал-Daily», группа «КняZz» должна была выступить в Улан-Удэ в апреле. В соседних Иркутске и Чите концерты прошли 22 и 23 апреля, кстати, с большим зрительским ажиотажем. Отмена концерта в Улан-Удэ, где ранее также не удалось выступить культовой группе «Би-2», крайне возмутила фанатов рок-музыки.

Справка:

«КняZz» — российская рок-группа из Санкт-Петербурга, созданная в 2011 году Андреем Князевым, являвшимся на момент её создания участником легендарной панк-группы «Король и Шут». Весной 2011 года Андрей Князев решил создать сайд-проект для реализации собственного творческого потенциала. В 2011 году Андрей Князев официально объявил о своём уходе из «Короля и Шута». В 2013 году лидер «КиШ» Михаил «Горшок» Горшенёв ушёл из жизни.




рок-группа Роспотребнадзор
 
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