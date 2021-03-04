В Бурятии возбудили уголовные дела на подставного директора

Бурятская таможня возбудила три уголовных дела за незаконное образование фирм



Три уголовных дела возбудили на жителя Бурятии, ставшего номинальным руководителем трёх фирм. За материальное вознаграждение мужчина внёс о себе данные в Единый государственный реестр юридических лиц, сообщили в Бурятской таможне.



Две фирмы были образованы в 2019 году, третья – в 2020. Все три фирмы были созданы для дальнейших экспортных поставок леса и лесоматериалов. При этом цели реального управления, а также коммерческой и хозяйственной деятельности у мнимого директора созданных фирм не было.



Преступление было раскрыто в ходе совместной проверки Бурятской таможни и УФСБ.



В результате в отношении данного гражданина было возбуждено три уголовных дела по ч.1 ст.173.2 за незаконное использование документов для образования юридического лица.



- За подобные факты Бурятская таможня неоднократно возбуждала уголовные дела. Все аналогичные фирмы были зарегистрированы на граждан, фактически не имеющих отношения к деятельности этих компаний. Как правило, цель у таких криминальных схем одна – незаконные экономические операции, влекущие нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства, - отметил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов.





