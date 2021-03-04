Бурятская таможня возбудила три уголовных дела за незаконное образование фирм
Три уголовных дела возбудили на жителя Бурятии, ставшего номинальным руководителем трёх фирм. За материальное вознаграждение мужчина внёс о себе данные в Единый государственный реестр юридических лиц, сообщили в Бурятской таможне.
Две фирмы были образованы в 2019 году, третья – в 2020. Все три фирмы были созданы для дальнейших экспортных поставок леса и лесоматериалов. При этом цели реального управления, а также коммерческой и хозяйственной деятельности у мнимого директора созданных фирм не было.
Преступление было раскрыто в ходе совместной проверки Бурятской таможни и УФСБ.
В результате в отношении данного гражданина было возбуждено три уголовных дела по ч.1 ст.173.2 за незаконное использование документов для образования юридического лица.
- За подобные факты Бурятская таможня неоднократно возбуждала уголовные дела. Все аналогичные фирмы были зарегистрированы на граждан, фактически не имеющих отношения к деятельности этих компаний. Как правило, цель у таких криминальных схем одна – незаконные экономические операции, влекущие нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства, - отметил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов.
В Бурятии возбудили уголовные дела на подставного директора
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