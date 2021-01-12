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В Бурятии общепиту продлили режим работы до 23 часов

В Бурятии общепиту продлили режим работы до 23 часов
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Оперштаб пошёл навстречу кафе и ресторанам

В Бурятии заведениям общепита продлили режим работы до 23:00. Решение принято сегодня, 12 января, на заседании республиканского оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Ранее, в период с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021-го, время работы кафе и ресторанов и других заведений общепита было продлено до 23:00. С учётом того, что заболеваемость коронавирусом держится на одном уровне, этот режим работы принят на постоянной основе. Соответствующие изменения будут внесены в соответствующий указ главы Бурятии.

Сохраняется требование рассадки за одним столом не более четырёх человек, без учёта детей, а для предприятий общественного питания, расположенных внутри торговых центров, - не более двух человек.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания будет контролироваться.

Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий. Исключение лишь для мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырёх человек за одним столом.



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