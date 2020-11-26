В Бурятии готовятся к открытию «закрытых» предпринимателей

Запрет на работу предприятий торговли, общепита, салонов красоты, бассейнов и пр. завершается в Бурятии 30 ноября. Изменения в соответствующий указ главы Бурятии будут внесены по итогам решения на республиканском оперштабе, который состоится в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что дальнейшего продления ограничений для работы предприятий торговли, общепита и сферы услуг не планируется.
Минпромторг Бурятии подготовил требования к предприятиям при снятии режима ограничений. Также на пятничном оперштабе свои предложения озвучит и Роспотребнадзор.
Министерство предлагает возобновить работу приостановленных предприятий с соблюдением условий, действующих до введения ограничений:
- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в сфере услуг, торговли и общественного питания;
- регулярное аудио-оповещение в торговых центрах и комплексах, торгово-развлекательных центрах о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим;
- работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, салонов красоты, бань саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, возможна по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними;
- работа компьютерных клубов загрузкой не более 50% без предоставления дополнительных услуг.
Кроме того, руководителям торговых центров и комплексов, торгово-развлекательных центров во избежание массового скопления людей будет рекомендовано в период подготовки и проведения праздничных дней регулировать потоки и соблюдение дистанцирования.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее владельцы торговых бутиков и представители общепита устраивали собрания у торговых центров. Они выражали несогласие с принудительным двухнедельным закрытием. Состоялись и одиночные пикеты в центре Улан-Удэ.