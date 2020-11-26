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В Бурятии готовятся к открытию «закрытых» предпринимателей

В Бурятии готовятся к открытию «закрытых» предпринимателей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Минпромторг подготовил требования к предприятиям для возобновления работы

Запрет на работу предприятий торговли, общепита, салонов красоты, бассейнов и пр. завершается в Бурятии 30 ноября. Изменения в соответствующий указ главы Бурятии будут внесены по итогам решения на республиканском оперштабе, который состоится в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что дальнейшего продления ограничений для работы предприятий торговли, общепита и сферы услуг не планируется.

Минпромторг Бурятии подготовил требования к предприятиям при снятии режима ограничений. Также на пятничном оперштабе свои предложения озвучит и Роспотребнадзор.

Министерство предлагает возобновить работу приостановленных предприятий с соблюдением условий, действующих до введения ограничений:

- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в сфере услуг, торговли и общественного питания;

- регулярное аудио-оповещение в торговых центрах и комплексах, торгово-развлекательных центрах о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим;

- работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, салонов красоты, бань саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, возможна по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними;

- работа компьютерных клубов загрузкой не более 50% без предоставления дополнительных услуг.

Кроме того, руководителям торговых центров и комплексов, торгово-развлекательных центров во избежание массового скопления людей будет рекомендовано в период подготовки и проведения праздничных дней регулировать потоки и соблюдение дистанцирования.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее владельцы торговых бутиков и представители общепита устраивали собрания у торговых центров. Они выражали несогласие с принудительным двухнедельным закрытием. Состоялись и одиночные пикеты в центре Улан-Удэ.


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