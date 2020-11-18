Глава Бурятии на «России 24» рассказал про локдаун

Алексей Цыденов считает, что через две недели ситуация станет лучше
Глава Бурятии Алексей Цыденов в эфире телеканала «Россия 24» объяснил причины введения двухнедельного локдауна в республике. Он отметил, что ситуация с коронавирусом, сложившаяся в республике, требовала принятия мер. Напомним, с 16 ноября, в Бурятии на две недели приостановили работу торговых центров, объектов общепита, салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, учреждений допобразования. Правда, как выяснилось, касается запрет не всех торговых предприятий.
- Первое – у нас количество ежедневно выявляемых заболевающих было больше, чем выздоравливающих. Еженедельно мы добавляли количество ковидных коек, вместе с тем, их занятость была выше 90%, в первую очередь в городе Улан-Удэ. Плюс, существенно была сокращена медицинская помощь нековидным больным. А эти люди тоже нуждаются в помощи. Были большие задержки по срокам тестирования. Поэтому необходимо было принимать меры, - рассказал он.
Также Алексей Цыденов упомянул и дистанционное обучение детей.
- Практически месяц дети находились на дистанционном обучении. Понятно, что до конца года мы не можем их держать на дистанте. Их надо выводить на учёбу, и понятно, что будет опять рост заболеваемости. Необходимо было создать запас мест, запас прочности для того, чтобы рост заболеваемости при выходе детей компенсировать возможностями системы здравоохранения. И при этом надо учитывать, что медицинские работники, вся система здравоохранения очень напряжена, люди устали. Необходимо было создать условия, чтобы как-то переломить ситуацию. В результате были приняты такие меры, - добавил глава республики.
Алексей Цыденов заверил, что продлевать локдаун не будет. По его мнению, за этот период будет снижение контактов между людьми.
- Это не только снижение контактов в торговых центрах, местах развлечения, общественных местах, общепите. Поскольку эти объекты закрыты, люди меньше перемещаются, больше сидят дома, нет контактов в транспорте и других общественных местах. Во-вторых, у нас за этот период дополнительно разворачивается оборудование по тестированию, которое мы закупили ещё в первую волну, но оно прибывает только сейчас, с учётом сроков поставки. Плюс, меры поддержки, которые на федеральном уровне реализованы, также поручения президента о бесплатной раздаче лекарств всем, кто находится на амбулаторном лечении. Эта система разворачивается сейчас в полном объёме. Люди будут получать лекарства на дому или в поликлинике при посещении врача. Лекарственное обеспечение будет выше, люди будут лечиться более качественно, более быстро – нагрузка снизится. И уверен, что всё это позволит нам выйти через две недели уже в другой режим работы, в том числе и в части школьников, для учебы, - пояснил глава Бурятии.
- Повторюсь, что это две недели. Мы понимаем, что большее продление – это уже другая нагрузка на экономику. Ну, и меры, которые сегодня принимаются, позволяют быть уверенными, что мы ситуацию изменим, - ещё раз подчеркнул Алексей Цыденов.
Также главу республики спросили о реакции других губернаторов на такую меру.
- Что касается федеральных коллег – минпрома, минздрава – главный вопрос: «Чем тебе помочь?». Там ускоренными поставками лекарств, другими мерами. С этой стороны – только поддержка. За это большое спасибо и правительству, и федеральным министерствам. С коллегами – другими губернаторами обмениваемся информацией. У каждого своя ситуация и с койками, и с лечением, и с другими факторами, поэтому каждый принимает решение сам, исходя из конкретной ситуации в конкретном регионе, - ответил он.
Ведущий передачи также задал вопрос Алексею Цыденову по поводу закрытия границы Бурятии с Монголией – скажется ли это на торговом обороте региона, в целом на республике.
- Монголия ввела практически полный локдаун ещё до того, как мы приняли своё решение. И решение по закрытию пунктов пропуска – это было следствие, то есть это не в развитие наших решений, это в развитие тех решений, которые были приняты в Монголии «до». У Бурятии с Монголией не очень значительный товарооборот, это все-таки больше общероссийские - российско-монгольские отношения. И они касаются в первую очередь железнодорожного сообщения, - резюмировал глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 18 ноября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 15 920. За последние сутки заразились ещё 270 человек.
Глава Бурятии на «России 24» рассказал про локдаун
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