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Гендиректор «ЭкоАльянс» в Бурятии получил представление прокуратуры

Гендиректор «ЭкоАльянс» в Бурятии получил представление прокуратуры
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
За пять месяцев мусор в селе вывозили только 20 раз

Жители села Зактуй Тункинского района Бурятии обратились в прокуратуру, заявив о нарушении закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жалоба касалась работы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – ООО «ЭкоАльянс».

- Установлено, что с апреля 2019 года по август 2020 года вывоз твёрдых коммунальных отходов из села региональный оператор осуществил только 20 раз, с отклонением от графика сбора и транспортировки, - сообщает прокуратура Бурятии.

Перерасчёт размера платы за вывоз мусора при ненадлежащем исполнении обязанностей обществом не производился.

Прокурор района внёс представление генеральному директору ООО «ЭкоАльянс». Оно было удовлетворено, жителям села Зактуй произведён перерасчёт размера платы за указанную услугу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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