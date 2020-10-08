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Подорожанием проезда в пригороде Улан-Удэ хотят озаботить УФАС

Подорожанием проезда в пригороде Улан-Удэ хотят озаботить УФАС
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Правда, вряд ли это к чему-то приведёт

Как сообщал «Байкал-Daily», цену на проезд в Улан-Удэ для жителей Вахмистрово перевозчики решили повысить с 33 до 36 рублей. Это касается маршрута № 132 «Улан-Удэ – Нижний Саянтуй» и № 137 «Улан-Удэ – ДНТ Юрьевка». Местные жители выступают против повышения стоимости проезда.

Накануне состоялась встреча с жителями Нижнего Саянтуя по поводу увеличения тарифа на проезд. На встрече в том числе озвучили, что администрация Тарбагатайского района направит обращение в адрес УФАС по Бурятии. Антимонопольную службу попросят проверить обоснованность повышения тарифа, сообщили в минтрансе Бурятии.

Кроме того, будет создана комиссия из представителей районной администрации, минтранса и инициативной группы местных жителей для проведения мониторинга работы указанных маршрутов. Район, в свою очередь, направит в адрес минтранса письменный отчёт о результатах мониторинга в целях оптимизации маршрутной сети.

Минтранс пообещал проработать перевозчиками вопрос по установлению специального «детского тарифа».

Отметим, обращение Тарбагатайского района в УФАС вряд ли что-либо даст. Маршруты №№ 132 и 137 работают по нерегулируемому тарифу. Устанавливают стоимость проезда не власти, а сами перевозчики; никто не может помешать им раз в год задирать цены.

Схема нерегулируемых тарифов удобна жителям, когда на маршруте есть здоровая конкуренция. В результате этого перевозчикам приходится держать цены в пределах разумного. Подобная схема в данном случае пока, как видим, не работает.




УФАС антимонопольная служба тарифы общественный транспорт
 
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